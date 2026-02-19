PP-A rechaza en el Parlamento casi toda una iniciativa del PSOE-A sobre incidencias en colegios por el temporal

Diputados en la comisión de Desarrollo Educativo del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El PP-A ha rechazado este jueves con su mayoría absoluta casi todos los puntos de una proposición no de ley (PNL) que el Grupo Socialista ha defendido en la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del Parlamento andaluz relativa a "deterioro y condiciones de seguridad de las infraestructuras educativas públicas tras los últimos temporales en Andalucía".

La iniciativa, que ha defendido ante la comisión el parlamentario del PSOE-A Jacinto Viedma, planteaba entre otras cuestiones instar a la Junta la puesta en marcha, "de manera inmediata", de "un plan extraordinario de inspección técnica y auditoría integral de las infraestructuras de todos los centros educativos públicos andaluces", para, a partir de ahí, realizar "un mapa público de riesgos e incidencias" que se hayan podido producir como consecuencia del temporal de las últimas semanas, y que el Gobierno andaluz debería reparar también "con carácter urgente".

La proposición no de ley contaba con ocho puntos de los que sólo ha sido aprobado uno --el octavo-- con los votos a favor de todos los diputados que han asistido a la comisión, y tras la inclusión de una enmienda del PP-A que ha sido transaccionada por el PSOE-A, mientras que los siete restantes han sido rechazados con los votos del PP-A.

El único punto aprobado plantea que la Junta abra un canal de participación y comunicación con la comunidad educativa y las entidades locales para la detección temprana de incidencias en infraestructuras educativas derivadas de fenómenos meteorológicos adversos.

INTERVENCIONES DE PP-A Y VOX

En el debate de esta iniciativa, la diputada del PP-A Remedios Olmedo ha considerado que resultaba "un poco llamativo" que el PSOE-A planteara esta proposición no de ley "una semana después" de que finalizara "uno de los más intensos temporales que ha sufrido Andalucía en décadas", y ha opinado que, con esta decisión, el Grupo Socialista no tendía la mano a la Junta, sino que incurría en "oportunismo" político.

De igual modo, ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno ha optado en esta crisis por el camino de la "lealtad" entre administraciones, y por "actuar y resolver" incidencias, así como ha activado ya el denominado Plan 'Andalucía Actúa', que incluye "60 millones de euros para reparar daños en centros educativos", y ha subrayado que el Ejecutivo del PP-A "ha dado prioridad" a las actuaciones en infraestructuras educativas.

Por su parte, el diputado de Vox Antonio Sevilla ha apoyado la iniciativa socialista al entender que "reconoce un problema real" como es el de la "vulnerabilidad de los centros educativos ante fenómenos extremos", y ha advertido al Gobierno andaluz de que "no basta con invertir en grandes titulares", sino que debe existir una "planificación adecuada de contingencia", además de que "deberíamos tener un inventario actualizado y público", y contar con un "plan urgente de inversiones para reparar esos daños".

VINCULACIÓN DE INCIDENCIAS CON LA "FRAGILIDAD" DE INFRAESTRUCTURAS

En la exposición de motivos para justificar la presentación de esta proposición no de ley, desde el Grupo Socialista partían de la premisa de que las suspensiones de clases presenciales que se han adoptado por parte de la Junta en Andalucía al hilo de la serie de borrascas que han atravesado la comunidad "se han producido no sólo por la intensidad de los fenómenos meteorológicos, sino también por la fragilidad de unas infraestructuras educativas envejecidas, con deficiencias estructurales y de mantenimiento que llevan años siendo denunciadas por la comunidad educativa".

De esta manera, los daños provocados por las últimas borrascas "han puesto al descubierto la vulnerabilidad de numerosos centros", sostenía la iniciativa socialista, que incidía en vincular las incidencias con "años de falta de inversión suficiente, ausencia de planificación preventiva y una gestión puramente reactiva que solo actúa cuando el problema ya es insostenible".

Además, desde el PSOE-A indicaban en esta iniciativa que el sistema de infraestructuras educativas "ya venía arrastrando" antes de las borrascas otras "carencias" como "la persistencia del amianto en diversos institutos andaluces pese a los compromisos de retirada, la existencia de aulas prefabricadas que se eternizan y no son sustituidas por equipamientos dignos, y el incumplimiento generalizado de la Ley 1/2020, de mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, que obliga a auditorías energéticas y a intervenciones de bioclimatización que no han llegado a la mayoría de centros".

Para el Grupo Socialista, "resulta especialmente grave que, ante los últimos episodios de alerta roja y naranja, la respuesta del Gobierno andaluz se haya limitado a decretar el cierre generalizado o parcial de centros, sin acompañarlo de un plan público, calendarizado y dotado de recursos para revisar de manera sistemática el estado de los edificios y ejecutar las obras necesarias".

Por ello, desde el PSOE-A concluían que "es urgente un plan de inspección y planificación, una auténtica auditoría integral que, aprovechando la experiencia y los datos de lo sucedido con los últimos temporales, permita identificar con claridad los centros más vulnerables, priorizar intervenciones, coordinar a los distintos departamentos implicados y evitar que la seguridad y la continuidad del servicio educativo dependan de la suerte o de la buena voluntad de cada comunidad educativa".