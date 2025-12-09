PP-A reclama "explicaciones" a Montero de por qué "ha ocultado los presuntos casos de acoso" a mujeres en el PSOE

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, este martes en Sevilla - PP ANDALUZ

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha expresado este martes su apoyo a las mujeres "víctimas de presunto acoso en el seno del PSOE" y ha exigido a la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "explicaciones de por qué lo ha ocultado".

En rueda de prensa en Sevilla, la vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, ha trasladado el "respeto, apoyo y cercanía a las mujeres que dentro del PSOE, en los últimos meses, han dado un paso valiente al frente para defenderse a sí mismas de los supuestos casos de acoso de los que han sido víctimas por parte de compañeros de partido".

Tras recordar que "hemos visto que estos casos han sucedido tanto en la sede del Gobierno, en la Moncloa, como en la sede del partido y también hemos conocido recientemente un nuevo caso en Torremolinos (Málaga)", Jurado ha manifestado la preocupación de los populares "no solo por estos casos de presunto acoso que se están dando en el PSOE, especialmente en Andalucía, sino sobre todo por quien ha callado, quien ha ocultado y quien no ha permitido la defensa, protección y cuidado de las mujeres dentro de su propia formación política".

"Creo que todos tenemos muy claro que quien debía conocer y conocía estas denuncias es la que tenía que haber impulsado la respuesta cuidado y protección, y reparación de las mujeres", ha advertido, señalando a continuación que "esa persona es una mujer y no es otra que María Jesús Montero, que teniendo conocimiento y que sabiendo lo que sus propios compañeros del PSOE habían hecho contra mujeres dentro de su partido, optó por callar".

Se ha preguntado "¿qué mensaje le está dando la señora Montero a las mujeres andaluzas, si ella es la primera que no ha defendido, no ha cuidado, no ha protegido y no ha hecho que se cumplan todas las sanciones y todas las consecuencias que tenían que caer encima de quien ha cometido ese acoso contra estas mujeres".

Jurado ha añadido que si Montero, "que tenía que haber dado la respuesta, no la ha dado dentro de su propia formación política, ¿qué podemos esperar el resto de las mujeres andaluzas de alguien que, si no es la solución, indudablemente es parte del problema?".

En ese sentido, ha incidido en que cualquier "abuso es intolerable, venga de quien venga, de ahí que sea fundamental una colaboración plena con la justicia y ejemplaridad política sin excusas".

Según ha relatado, el PSOE-A "ha visto, ha tolerado y ha ocultado casos de presunto acoso sexual en sus propias filas". "Han tenido delante de sus narices a hombres sobrepasándose, hostigando, menospreciando a mujeres, y eligieron callar y mirar para otro lado", ha dicho.

Se ha referido al "nuevo escándalo que envuelve ahora al número 3 de la ejecutiva del PSOE-A, el secretario de Organización, Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas", ya que la "UCO está investigando a ese ayuntamiento por pagar 2.000 euros al mes a Francisco Salazar mientras trabajaba para Pedro Sánchez".

Ha preguntado si el PSOE andaluz de Montero "sigue poniendo la mano en el fuego" por Salazar y por Antonio Hernández, que fue asesor en el Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta cuando gobernaba el PSOE".

Jurado ha incidido en que no piden "declaraciones, sino que pedimos explicaciones en nombre de las mujeres que denunciaron, de la militancia y de todos los andaluces", ya que hechos "están afectando directamente a la confianza de los españoles en sus instituciones y quienes las dirigen".

La vicesecretaria de Igualdad del PP-A ha considerado que "los españoles están cansados de un gobierno que no gobierna y que ha convertido la defensa de su supervivencia política en su única prioridad".

"La amnistía, la condena del fiscal general del Estado, los casos de corrupción que señalan a la familia del presidente Pedro Sánchez y de su entorno más cercano y ahora los casos de presunto acoso sexual dentro del PSOE hacen insostenible" a este Gobierno central, sin presupuesto, sin socios, sin leyes que aprobar, sin capacidad para gestionar los fondos europeos, y cuya única labor ahora es hacer oposición a los gobiernos autonómicos gobernados por el PP", ha expuesto Beatriz Jurado.

Ha insistido en que el PP-A exige "explicaciones" a María Jesús Montero de "por qué teniendo conocimiento dentro de su propio partido de casos de acoso sexual, en lugar de dar respuesta a estas víctimas, a estas mujeres, a sus propias compañeras, optó por callar y no dar respuesta".