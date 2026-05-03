El PP reclama "por segunda vez" al alcalde de Jaén el expediente del hotel de la estación de autobuses

Estación de autobuses de Jaén. - PP MUNICIPAL

JAÉN 3 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular del Ayuntamiento de Jaén ha pedido "por segunda vez" al alcalde, Julio Millán, información sobre el proyecto del hotel en la estación de autobuses. El 20 de abril contestó que el expediente se encontraba en fase de estudio y el 28 expuso a los medios de comunicación que esperaba el informe de la Junta por su afección a un bien de interés cultural.

"¿En apenas una semana le ha dado tiempo a tramitar el expediente y presentarlo para su análisis a la Junta de Andalucía?", se pregunta el portavoz del grupo popular, Agustín González, quien cuestiona en una nota de prensa la "veracidad" de las palabras del alcalde. De hecho, el portavoz colige que Millán "o mentía el 20 de abril a esta formación política o mintió el 28 de abril a los periodistas".

Agustín González aclara que el 20 de abril el alcalde contestó al Grupo Popular que el proyecto se encontraba en fase de estudio técnico. Y especifica que tan sólo ocho días después Julio Millán expuso a los medios de comunicación que el proyecto había sido remitido a la Delegación de Cultura, un trámite preceptivo por cuanto la obra incide en el patrimonio histórico.

"Algo no cuadra en las fechas", expone Agustín González, que apremia al alcalde a mostrarle el expediente. "Puesto que dice que lo ha enviado a la Junta lo lógico es que nos facilite el documento", resalta el portavoz, quien ante la falta de información expresa sus dudas sobre la finalización del informe. "No sería la primera vez que Julio Millán anuncia proyectos que no existen".

En la solicitud remitida, el grupo popular pide información al alcalde de la planificación, fases de ejecución y modelo de gestión previsto, así como sobre la construcción de un aparcamiento en el entorno y sobre las iniciativas comerciales previstas. Respecto a estas el portavoz solicita a Julio Millán datos que revelen el estado de la tramitación, el inicio de las obras y su encaje urbanístico.