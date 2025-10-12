El PP reparte más de 2.000 banderas de España en Granada por el día de la Fiesta Nacional. - PP DE GRANADA

GRANADA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha celebrado este domingo, 12 de octubre, el Día de la Hispanidad y de la Fiesta Nacional con el reparto de más de 2.000 banderas de España en Puerta Real, en la capital granadina, en un acto que ha contado con la participación de Nuevas Generaciones y "numerosos granadinos" que se han acercado para recoger su enseña nacional.

En un comunicado, el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha destacado que este día busca "poner en valor nuestra bandera, símbolo de unidad, de libertad y de orgullo de todos los granadinos".

"Es el día de todos los españoles, sin distinciones, en una jornada para sentirnos orgullosos de lo que somos y de la unión que tenemos con millones de personas en todo el mundo", según ha incidido Jorge Saavedra, quien ha reivindicado la iniciativa de su partido de repartir "más de 2.000 banderas desde el corazón de Granada, en Puerta Real, con un espíritu de orgullo y de reivindicación de la unidad e igualdad entre todos los españoles".

El dirigente del PP granadino ha lamentado que, "por desgracia, el Gobierno de España del Partido Socialista está cuestionando esos valores cada día, porque se arrodilla ante unos pocos, ante los partidos independentistas que quieren romper nuestro país, ante los herederos del terrorismo y ante un prófugo de la justicia", según ha criticado.

"Son ellos quienes dictan el futuro de nuestro país, por eso no tenemos Presupuestos ni un Gobierno que cumpla con su deber constitucional", según ha continuado el secretario general del PP de Granada antes de subrayar que, "con cada bandera que entregamos, recordamos quiénes somos, de dónde venimos y qué legado hemos construido como nación".

El representante del PP ha añadido que "nos sentimos orgullosos de esa gesta civilizadora que hace cinco siglos marcó la historia de España y llevó al mundo nuestra cultura, nuestro arte y nuestra lengua", y por eso "repartimos estas 2.000 banderas por España, por su unidad, por su historia y, sobre todo, por su futuro", ha aseverado.

El dirigente 'popular' ha querido aprovechar esta jornada "de celebración, pero también de reivindicación", para reclamar al Gobierno de España que "deje de dividir a los españoles y empiece a cumplir su deber constitucional".

En este sentido, ha subrayado que "no podemos seguir arrodillándonos ante lo que piden unos pocos cuando eso va en contra del resto de los españoles", y ha asegurado que desde el Partido Popular de Granada "vamos a seguir trabajando y esforzándonos para que España vuelva a ser un referente, algo que día a día se ganan a pulso miles de granadinos, andaluces y españoles con su esfuerzo y trabajo".

"Nuestro compromiso es seguir luchando para que se hable de nuestro país por sus valores, por su talento; y no por ser cómplices de gobiernos que no respetan la democracia", ha añadido Jorge Saavedra, quien ha exigido al PSOE granadino que "alce de una vez la voz y pida al Gobierno de Sánchez que cumpla su deber constitucional y presente unos Presupuestos que se traduzcan en inversión real, que garanticen la igualdad entre territorios y que miren al futuro con sentido de Estado".