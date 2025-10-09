El PP reprocha al PSOE "desconocimiento" del campo y pide al Ministerio una respuesta nacional por los daños del mildiu

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Córdoba Lorena Guerra ha reprochado este jueves al PSOE cordobés su "desconocimiento" del campo y ha exigido al Ministerio de Agricultura "una respuesta nacional ante los graves daños causados por el mildiu" en los viñedos.

Lorena Guerra ha reaccionado así en una nota a las declaraciones de la secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, que "demuestran el profundo desconocimiento que tienen sobre el campo y sobre cómo funciona la gestión agraria en nuestro país", ha lamentado.

"El PSOE habla de competencias autonómicas para intentar quitarse de en medio de una crisis que está azotando al campo en estos momentos y olvidan que el Ministerio de Agricultura es el que debe coordinar, prevenir y apoyar cuando un problema afecta a todo el territorio nacional, como es el caso del mildiu en los viñedos", ha asegurado.

La senadora ha recordado que "el mildiu no es un problema local, ni de una sola comunidad, es un problema nacional que está causando pérdidas millonarias en viñedos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia o Castilla y León". Por tanto, "el Ministerio no puede seguir mirando hacia otro lado ni escudarse en las competencias autonómicas", ha asegurado.

"Mientras el gobierno andaluz de Juanma Moreno ya ha puesto 22 millones de euros sobre la mesa para ayudar a los agricultores, el ministro Planas sigue sin aparecer, sin tomar medidas ni ayudas para los viticultores que están viendo cómo pierden el trabajo de todo un año", ha dicho Guerra, quien ha apuntado que "lo mínimo que debería hacer el ministro es asumir su responsabilidad, liderar una respuesta nacional, coordinar con las comunidades autónomas y activar ayudas urgentes". "Eso es lo que esperan los agricultores, y eso es lo que no está haciendo el gobierno de Sánchez", ha apostillado.

"RESPONSABILIDAD DEL ESTADO"

Para la senadora, "resulta increíble que el PSOE de Córdoba intente culpar a la Junta de Andalucía, cuando el Ministerio, que tiene los medios y los fondos, ha permanecido totalmente inactivo". "El campo no necesita excusas, ni discursos, necesita soluciones y decisiones", ha señalado, para añadir que "el daño supera el ámbito autonómico, por lo que la responsabilidad es del Estado". "Y a pesar de eso, el único que ha puesto medidas y recursos encima de la mesa es el gobierno del PP de Andalucía", ha subrayado.

La senadora ha incidido en que "el mildiu no entiende de fronteras ni de siglas". "Lo que sí entiende el campo es quién da la cara y quién se esconde", ha advertido la popular, quien ha afirmado que "el gobierno de Sánchez, una vez más, ha vuelto a darle la espalda a los agricultores en unos momentos complicados".

"Desde el PP exigimos al ministro Planas que actúe de inmediato, que escuche al sector y que ponga sobre la mesa los recursos necesarios", ha expresado, para añadir que "al PSOE de Córdoba le recordamos que la demagogia no arregla cosechas ni paga facturas". "Sólo con gestión, coordinación y voluntad política se ayuda de verdad al campo, y eso, hoy por hoy, no lo está haciendo el Gobierno de España", ha dicho la senadora.