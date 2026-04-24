Encuestas elecciones Andalucía 2026: última estimación de voto, en gráficos

SEVILLA, 24 Abr. (EDIZIONES) -

Andalucía se encamina hacia sus próximas elecciones autonómicas, previstas para el domingo 17 de mayo. A medida que se acerca la cita con las urnas, el promedio de las encuestas publicadas hasta ahora sitúa al Partido Popular (PP) como ganador, seguido por el PSOE. En este contexto, aquí se pueden consultar las últimas estimaciones difundidas por medios de comunicación y organismos especializados para tomar el pulso a la opinión pública de cara a 2026.

Vox experimentaría un crecimiento significativo en intención de voto, consolidándose como la tercera fuerza política. Por detrás se situaría la coalición Por Andalucía --integrada por Izquierda Unida Andalucía, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde--, mientras que Adelante Andalucía ocuparía la quinta posición.

Este gráfico muestra el promedio de encuestas publicadas cada semana entre 2022 y la actualidad.

Mientras, este otro gráfico también refleja un promedio de encuestas, aunque en este caso utilizando una media móvil de los últimos cinco sondeos.

En este buscador pueden consultarse todas las encuestas electorales utilizadas para los gráficos.

ENCUESTAS DEL CENTRA

La Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces (Centra) publicó el pasado 14 de abril su último barómetro sobre la estimación de voto en la comunidad, junto a otras cuestiones de actualidad, de cara a las elecciones al Parlamento andaluz del próximo 17 de mayo.

El informe señala que el PP-A podría revalidar la victoria con una mayoría absoluta de hasta 57 diputados y un 42,8% de los votos. Los populares aventajarían en 21,8 puntos al PSOE-A, que concentraría el 21% de los sufragios y descendería hasta una horquilla de entre 26 y 27 escaños.

El barómetro sitúa al PP-A al borde de reeditar la mayoría absoluta que logró en los comicios de junio de 2022, en los que venció con 58 diputados. No obstante, también podría quedarse un escaño por debajo del mínimo de 55 diputados con los que se alcanza dicha mayoría suficiente en el Parlamento andaluz.

Vox crecería en estimación de voto respecto a la cita de junio de 2022 y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 15% de los sufragios, 1,5 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas.

La formación superaría a Por Andalucía, que sería cuarta fuerza con el 7,8% de apoyo, una décima de puntos más que en junio de 2022. Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,3% de los sufragios --1,7 puntos más que hace cuatro años--, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

El sondeo refleja que, entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, Vox, Por Andalucía y Adelante mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, al obtener un 1,5%, un 0,1% y un 1,7% más en cada caso, respectivamente, mientras que el PP-A perdería un 0,3%, y el PSOE-A, un 3,1%.

En últimas elecciones autonómicas celebradas el 19 de junio de 2022, el PP alcanzó la mayoría absoluta con el 43,13% de los votos, lo que se tradujo en 58 escaños. En segunda posición se situó el PSOE, con un 24,09% y 30 diputados.

Vox ocupó el tercer lugar con el 13,46% de los sufragios y 14 escaños. Por su parte, la coalición de izquierdas Por Andalucía --integrada entonces por Podemos, Izquierda Unida, Más País y otras formaciones-- logró el 7,68% de los votos y cinco escaños. Cerró la clasificación Adelante Andalucía, que obtuvo el 4,58% y dos representantes en el Parlamento andaluz.