PP sostiene que la intención del Ayuntamiento de Jaén es "apagar la llama de la Universidad Popular Municipal"

JAÉN, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Isabel Azañón, ha reprochado este lunes la programación puesta en marcha por el equipo de Gobierno en la Universidad Popular Municipal, que ha calificado como "manifiestamente insuficiente" y "donde queda demostrado el grado de implicación que el PSOE mantiene con este servicio público que se venía prestando con calidad, hasta la llegada de Millán con calidad".

Azañón ha sostenido que "la intención del alcalde no es otra que apagar la luz definitivamente de la UPM con actitudes como la no devolución de las tasas del curso anterior o mediante una programación que no alcanza los estándares que requieren los jiennenses. Esto ha provocado una caída en picado del número de matriculaciones, que ha pasado de las 4.000 que se logró con la última programación anual llevada a cabo por el Partido Popular a 1.256 matrículas "de las que ha intentado sacar pecho el PSOE", según una nota de este partido.

"Es un auténtico despropósito lo que están haciendo con la UPM y sus 82 monitores, convirtiendo lo que antes era un lugar completo de vida en un edificio con pocos usuarios, donde apenas habrá actividades formativas, y lo que es peor aún, donde no pasarán esos cientos de jiennenses que tradicionalmente acudían diariamente a las dos sedes para recibir unas clases formativas de primer nivel", ha afirmado la viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén.

Azañón ha preguntado a Millán si ha pensado en las consecuencias de ir cerrando la UPM paulatinamente como lo está haciendo, "que no solo quedan de puertas para dentro con el más que probable despido de los 82 monitores, sino de todo el comercio tradicional y hostelería que se encuentran cerca de las dos sedes de la Universidad Popular, que verán muy difícil alcanzar los niveles económicos pre-pandemia al no existir un tránsito diario de alumnos tan elevado. Todo ello, por desgracia, es otro palo más que su Ayuntamiento le ha puesto en sus ruedas, abocando a numerosas pérdidas y a un probable cierre".

"No podemos compartir la euforia de PSOE y Cs con el número de matriculaciones de la UPM, que ha pasado de esos 4.000 de la época programada del Partido Popular (curso 2019/2020), a 2.400 del curso 2020/2021, y lo que es más grave aún, a 1.256 matrículas para el actual cuatrimestre" ha subrayado la viceportavoz, quien ha instado a Millán a reflexionar sobre el modelo de ciudad que quiere para Jaén, "porque en la actualidad estamos comprobando como su intención oculta, que no es otra que cerrar servicios públicos de calidad como la UPM, cada vez está saliendo más a la luz y, por desgracia, los jiennenses lo podrán comprobar".

En cuanto a las más de 2.400 matrículas del curso 2020/2021, que tuvo que ser suspendido por el Covid, la no devolución por parte del gobierno local de las tasas de matrícula en la actualidad, actúa como otro detonante más para que todos los que eran participantes de los talleres de la UPM, ahora no quieran saber nada, con el consecuente perjuicio público.

CON EL PP SE OFERTABAN MÁS DE 260 TALLERES

Azañón ha recordado que con el Partido Popular se ofertaban más de 260 talleres, en los cuales incluso había lista de espera debido a sus excepcionales profesionales que lo impartían, pero ahora, con Millán al frente "nos encontramos con una programación a medias, con apenas 150 talleres -la gran mayoría cuatrimestrales- que nada tiene que ver con lo que piden los jiennenses, y por eso, hoy tenemos que denunciar que contamos con las cifras de inscritos más baja de toda la historia".

"Ojalá que PSOE y Cs cambien su criterio y escuchen al Partido Popular, porque si no, más pronto que tarde, tendremos que certificar otro cierre de un servicio público, la Universidad Popular Municipal".