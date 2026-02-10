PP-A subraya "compromiso inquebrantable" de Junta con agricultores y ganaderos, que "representan lo mejor de Andalucía"

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del PP-A, José Carlos Álvarez, en una imagen de archivo. - PP-A

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del PP de Andalucía, José Carlos Álvarez, ha defendido este martes que "el Gobierno de Juanma Moreno ofrece garantías sólidas y un compromiso inquebrantable con los agricultores y ganaderos andaluces", declaraciones en una jornada donde en Sevilla se concentra una protesta de agricultores y ganaderos ante las consecuencias para el sector del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

Álvarez ha sostenido que ambas actividades "representan lo mejor de Andalucía" y ha apuntado en este sentido que "siempre habéis tenido el apoyo del Partido Popular y lo vais a seguir teniendo", de manera que ha concluido que "no estáis solos".

"Apelamos a la lealtad institucional, al esfuerzo común de todas las administraciones para que juntos podamos activar todos los fondos y las líneas de ayudas necesarias", ha seguido defendiendo sobre la suma de esfuerzo entre administraciones para afrontar un escenario adverso, según una nota de este partido.

Álvarez se ha mostrado convencido de que "desde el Gobierno andaluz, desde luego, se va a hacer con celeridad, con urgencia y con procedimientos ágiles" y ha añadido en este sentido que "nos gustaría que el resto de administraciones también lo hicieran, para poder recuperar lo perdido cuanto antes y no dejar a nadie atrás en el camino".

Ha remarcado "la capacidad de nuestros agricultores y ganaderos, que en los momentos más difíciles siempre han sabido sobreponerse", capacidad de reacción que ha vinculado a hechos como que "supieron levantarse ante el Covid", así como que "fueron resilientes ante la sequía, se adaptaron a la guerra de Ucrania, defienden lo suyo ante la incertidumbre internacional y estoy seguro que ahora lo van a hacer frente a las inundaciones".

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del PP de Andalucía ha asegurado que esa resistencia y compromiso del sector primario con Andalucía "merecen todo nuestro respeto, consideración y apoyo", por lo que ha reclamado que "es el momento de estar a la altura de las circunstancias y dar respuestas rápidas y ágiles".

"ANTES DE SER POLÍTICO HAY QUE SER BUENA PERSONA"

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del PP de Andalucía ha reivindicado que "para estar al nivel de los andaluces, antes de ser político hay que ser buena persona, porque la política sin alma carece de sentido".

Ha afirmado que en el PP de Andalucía "nos sentimos muy orgullosos de nuestro presidente Juanma Moreno porque su humanidad le ha permitido poner el corazón donde más se necesita, cerca de las personas en los momentos más complicados", en alusión a la implicación que ha mostrado el presidente de la Junta ante las consecuencias que ha tenido para los andaluces las sucesivas borrascas que han atravesado la región.

Se ha reafirmado "mostrando toda nuestra solidaridad, nuestra empatía y nuestro apoyo a todas las personas que se encuentran fuera de sus hogares para que cuanto antes puedan recuperar la normalidad".

Ha agradecido el trabajo desarrollado por todos los profesionales, la abnegación de todas las personas anónimas que han ayudado y la colaboración de todas las administraciones.

"Andalucía está dando muestras de su grandeza y de una enorme solidaridad, y agradecemos la disponibilidad y concienciación de todos los andaluces ante los temporales y las catástrofes que están azotando a nuestra tierra desde hace varias semanas", ha remarcado.