El PP subraya el papel de la mujer en el desarrollo rural y la innovación del sector primario

IV foro del espacio 'Andaluzas que lideran a tu lado'. - PP

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

El espacio 'Andaluzas que lideran a tu lado' ha celebrado en la provincia de Córdoba su cuarto foro, centrado en visibilizar el liderazgo femenino en distintos ámbitos. En esta ocasión, el encuentro se ha trasladado a Pozoblanco para analizar el papel de la mujer en el desarrollo rural de los municipios.

Según ha detallado la formación política en una nota, estos foros buscan escuchar a la sociedad y, en particular, a mujeres referentes en sectores como la ganadería, la empresa, el cooperativismo y el desarrollo rural; inspirarse en sus experiencias y convertir sus propuestas en prioridades y compromisos que contribuyan al avance de Córdoba y Andalucía.

El encuentro ha contado con la participación de Mari Carmen Sánchez, ganadera de Dos Torres, graduada en Educación Primaria con dos especialidades y un máster. Sánchez ha destacado que "la preparación académica y el trabajo en el sector primario pueden ser compatibles" y ha subrayado que la mujer rural cada vez goza de mayor visibilidad y reconocimiento.

"Actualmente ya no estamos en la sombra, podemos liderar y dirigir explotaciones agrícolas o ganaderas. Hemos avanzado mucho, pero aún queda camino por recorrer. Es fundamental eliminar los prejuicios que persisten sobre el campo, especialmente entre los jóvenes. Necesitamos relevo generacional para no perder estas profesiones tan importantes", ha afirmado.

Asimismo, Sánchez ha añadido que "el trabajo en el campo siempre ha requerido esfuerzo, constancia y voluntad", al tiempo que ha indicado que la meta es "mirar hacia un innovador y renovado, facilitando las labores del sector y convirtiéndolo en un atractivo para que los jóvenes se inspiren y se sumen a estas actividades".

También ha paricipado María José Caballero, de Alcaracejos, economista y empresaria. Desde 2004, junto a su hermano, gestiona el negocio familiar en el sector de la construcción y ambos crearon la Casa Rural Casa Al Encuentro, impulsando el turismo rural en Los Pedroches, así como una tienda especializada en productos 100% locales.

Para Caballero, "sin mujeres no hay futuro en el mundo rural ni en el sector agroalimentario". "La mujer lidera explotaciones, innova en transformación agroalimentaria y fija población", ha defendido, toda vez que ha señalado que reivindicar su papel es "defender sostenibilidad, progreso y desarrollo". "Apostar por su formación, liderazgo y reconocimiento es actualmente una estrategia económica y social imprescindible para que el mundo rural sea competitivo, moderno y con relevo generacional", ha afirmado.

Otra de las participantes, Manuela Hernández, directora general de la Fundación CICAP, investigadora principal del Grupo AGR263 del Sistema de Investigadores Andaluces (SICA), consejera del Consejo Social de la Universidad de Córdoba y presidenta de Acenta, ha destacado la evolución del liderazgo femenino en el sector agroalimentario. "Hemos pasado de resistir a liderar, transformando el sector desde la base, compartiendo, influyendo y construyendo sin competir", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que "durante años creímos un relato sobre cómo debía liderar una mujer, que nos hizo competir y cargar mochilas innecesarias". "Hoy elegimos construir un liderazgo más real, equilibrado y compartido", ha apostillado.

También ha intervenido Pilar Gómez, de Pozoblanco, procedente de una familia ganadera de varias generaciones. Presidenta de Amcae Andalucía y vicepresidenta de Amcae Nacional, ha recordado que, aunque la mujer siempre ha tenido un papel clave en el campo, "no era valorada ni reconocida". "Hoy se han roto esos conceptos y se reconoce que una mujer que hereda o adquiere una propiedad puede gestionarla y tomar sus propias decisiones. La vida ha cambiado para bien: ahora cuentan con apoyo institucional y familiar", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado la integración de la mujer en las cooperativas "donde están respaldadas, donde te asegura la recogida de tu producción y el equilibrio en los precios. Donde se preocupan de los progresos y la elaboración de los productos avanzando en tecnología. Y sin diferencia de ser hombre o mujer".

En este foro han participado también el coordinador de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del PP de Andalucía, Ramón Fernández-Pachecho, el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, y Celia Valverde, secretaria del Consejo de Alcaldes del PP de Córdoba, como moderadora del debate.

"NINGUNA POLÍTICA SERÁ BUENA SI SE ALEJA DE LA REALIDAD"

Por su parte, Fernández-Pacheco ha destacado que "escuchar a la sociedad es el primer paso para diseñar políticas realmente útiles. Ninguna política será buena, por perfecta que parezca sobre el papel, si está alejada de la realidad diaria de los ciudadanos".

En este sentido, ha subrayado que el sector primario "enfrenta cada día la incertidumbre de una meteorología cambiante y mercados variables, sin renunciar a la excelencia, la calidad y la sostenibilidad". Por ello, ha afirmado que desde el PP quieren conocer "qué os preocupa, qué necesitáis y qué no; qué espera el campo de Córdoba y Andalucía de sus políticos. Solo a partir de esta realidad, abordada con diálogo sincero, podremos construir políticas válidas".

"Como no hay liderazgo sin escucha, tampoco hay progreso sin mujeres que toman las riendas de explotaciones ganaderas, dirigen empresas y apuestan por la innovación para transformar el sector primario y nuestra tierra", ha concluido.

Además, Molina ha incidido en el carácter de estos encuentros "que tienen como objetivo escuchar, inspirar y servir de palanca para impulsar políticas efectivas para seguir transformando Córdoba y Andalucía de la mano de las mujeres, con el reto de acercarnos a la igualdad real entre hombre y mujeres".