El PP tacha de "chapuza" la nueva web cultural de Jaén y pide explicaciones al gobierno municipal

JAÉN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido explicaciones al equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más (JM+) tras la presentación de la nueva web cultural y turística impulsada por el Patronato de Cultura, una plataforma que, a su juicio, "lejos de proyectar una imagen seria de la ciudad, constituye una chapuza de grandes proporciones".

Desde el Grupo Popular denuncian que la página web se ha construido a partir de "una plantilla de WordPress diseñada originalmente para un gimnasio, sin una revisión mínima previa", lo que ha dado lugar a "errores graves que afectan directamente a la credibilidad del Ayuntamiento y a la imagen de Jaén como destino cultural".

Entre las deficiencias detectadas, señalan "la superposición de títulos sobre textos, enlaces que redirigen a una dirección ubicada en Maryland (Estados Unidos), un correo electrónico del Patronato mal escrito que impide el contacto con la ciudadanía, así como secciones completas que no han sido adaptadas correctamente".

Por su parte, la concejala del Grupo Popular Carmen Rueda ha calificado la situación como "un despropósito absoluto, impropio de una ciudad que aspira a posicionarse como referente cultural y patrimonial", y ha advertido de que esta actuación evidencia "una alarmante falta de rigor y de respeto hacia los jiennenses".

Rueda ha añadido que "resulta especialmente grave que en una web que pretende promocionar eventos culturales de Jaén aparezcan referencias a un gimnasio ficticio, con precios en dólares superpuestos sobre imágenes de festivales como Oleosónica o el Festival de Otoño", lo que, a su juicio, demuestra que la concejala responsable, María Espejo, "ni siquiera se ha molestado en revisar el contenido antes de presentarlo públicamente".

Desde el PP han reclamado conocer el coste que ha supuesto esta web para las arcas municipales, el procedimiento seguido para su elaboración y si su desarrollo ha sido encargado a una empresa externa o realizado desde el propio Patronato bajo las directrices de la responsable política del área, así como los criterios utilizados para dar por válida una plataforma "plagada de errores". "Es una pena comprobar que la subida de impuestos impulsada por PSOE y JM+ se destine a este tipo de proyectos fallidos", ha concluido Rueda.