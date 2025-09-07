El PP valora el "impulso" de la Diputación para "revitalizar los anejos de Granada" con 2,5 millones de euros

Archivo - La portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, en una foto de archivo. - PP - Archivo

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, ha valorado este domingo el nuevo Plan de Inversiones de la Diputación de Granada que se llevará al pleno extraordinario de la próxima semana, y que supondrá una inyección de 2,5 millones de euros para "mejorar infraestructuras básicas en 93 anejos de la provincia".

"Es una apuesta decidida por nuestros pueblos más pequeños, que durante años han estado olvidados y que ahora reciben el apoyo que merecen", ha valorado Lourdes Ramírez.

En un comunicado, la portavoz 'popular' ha destacado que esta iniciativa permitirá a los anejos ejecutar proyectos hasta el 31 de octubre de 2026, con actuaciones centradas en la mejora del alumbrado público, cementerios, abastecimiento de agua potable, saneamiento, accesos y pavimentación de vías públicas.

"Gracias a la gran gestión económica de la Diputación que preside Francis Rodríguez, hoy podemos atender una demanda histórica de los vecinos de estos municipios", ha proclamado la portavoz del PP granadino.

Según abundan desde el PP, el plan está dirigido a municipios de menos de 50.000 habitantes que cuenten con más de un núcleo de población reconocido en el padrón y que hayan sufrido pérdida demográfica en los últimos 15 años. En total, se beneficiarán 62 anejos con entre 51 y 200 habitantes, y otros 31 núcleos con poblaciones de hasta 1.000 vecinos.

Lourdes Ramírez ha defendido que "el compromiso del PP con el mundo rural está llenando de vida la provincia de Granada, y para ello es imprescindible garantizar que todos los vecinos, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios y oportunidades".

"Este plan marcará un antes y un después al poner el foco en aquellos núcleos que, pese a su valor patrimonial y humano, han estado tradicionalmente al margen de las grandes inversiones", ha concluido la portavoz 'popular'.