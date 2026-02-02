Preocupación en el campo andaluz por la paralización total de la actividad debido a las intensas y persistentes lluvias

Parcela de cultivo de cereal encharcada por la lluvia. Imagen de archivo - ARCHIVO

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha mostrado la "preocupación general del campo andaluz por la paralización total de la actividad debido a las intensas y persistentes lluvias".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Asaja ha resaltado que la situación en el campo andaluz es de "paralización total" tras las últimas tres borrascas. "Está claro que necesitamos agua, pero también necesitamos una clarita para poder hacer labores".

El cereal de invierno, por ejemplo, "no se ha podido sembrar y la parte que está sembrada se perderá en muchos sitios", ha informado. En concreto, Asaja ha explicado que en la provincia de Sevilla -- en Córdoba y Cádiz probablemente también-- "el 50% del trigo no se ha sembrado y ya no se va a sembrar ya que la fecha límite era el 15 de diciembre". Además, el trigo que sí se ha sembrado lleva 25 días bajo agua, por tanto, "no se sabe cómo evolucionará", ha señalado.

Por otro lado, el cultivo de la patata también se encuentra "paralizado". El presidente de Asaja ha indicado que "desde diciembre los patateros están esperando a poder sembrarlas". Asimismo, en cuanto a la siembra de la pipa, Serra ha apuntado a que "vamos tarde porque la tierra está encharcada".

En cuanto a la recolección, Serra ha asegurado que en cítricos, por ejemplo, "íbamos muy adelantados pero después de esta semana empezamos a estar arrasados".

Ante esta situación, desde Asaja esperan que "paren las lluvias para que el campo oree y se puedan hacer las labores que están pendientes" y han subrayado que "ahora mismo no podemos calcular nada, hay que esperar un poco a ver que escampe".

En este sentido, el responsable ha remarcado que "si mañana o el fin de semana para la lluvia y vienen 15 o 20 días de tiempo buenecito sin que haga demasiado calor --porque también es malo para el desarrollo de los hongos-- entonces a lo mejor se mejora un poco, pero si sigue lloviendo y haciendo temperaturas altas pues hay un problema serio". Por tanto, "la situación será más grave si persiste el temporal".

Por último, ante esta situación, desde Asaja han considerado que hay una solución que están pidiendo y que consideran que va a ir adelante, que es "la flexibilización de algunas de las normas de la PAC, que obligan a rotar los cultivos".