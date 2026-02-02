La flor cortada no teme a la campaña del 14 de febrero pero pide declarar zona catastrófica en Chipiona (Cádiz)

Flores de invernaderos de Chipiona preparadas para su recolección para la campaña del 14 de febrero. - ASOCIACIÓN AGRICULTORES COSTA NOROESTE DE CÁDIZ

CHIPIONA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

Agricultores de Chipiona van a pedir al ayuntamiento de esta localidad gaditana que se pida la declaración de zona catastrófica para hacer frente a los daños en los cultivos ocasionados por las últimas borrascas, que afortunadamente no ha afectando gravemente al sector de la flor cortada, cuya campaña del día de San Valentín ya se ha iniciado en la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz.

"Vamos a tener flores", ha aseverado a Europa Press el responsable del sector de la flor cortada en COAG-Andalucía y agricultor de Chipiona, Luis Manuel Rivera, animando a la población a comprar flores de cara al día de los enamorados.

Rivera ha explicado que la anterior borrasca Kristin provocó numerosos daños en los invernaderos de la zona debido a las fuertes rachas de viento y de las copiosas lluvias, unos daños que se están intentando cuantificar de cara a solicitar posibles ayudas de las administraciones supramunicipales.

En ese sentido, ha reiterado el problema que tienen los agricultores de Chipiona con el acuífero de la zona y el nivel freático de los campos, que hace que con lluvias abundantes, unas 300 hectáreas de cultivos se vean inundadas.

Es por eso que ha comentado la necesidad de, además de solicitar esa declaración de zona catastrófica y que la Junta pueda articular algunas ayudas de urgencia al sector, elaborar un plan estratégico sobre cuestiones hidrológicas que afectan a los agricultores de Chipiona y que estos "puedan estar dignamente en su campo y no tener que estar siempre con la preocupación" debido a las borrascas, advirtiendo que "muchos están a punto de dejar sus campos" ante la falta de soluciones al respecto.

"La agricultura aquí es un sector muy importante en la economía local y esto hay que darle solución", ha reclamado el responsable de flor cortada en COAG-A, quien sí ha señalado que la campaña del 14 de febrero saldrá adelante ya que se han empezado a recoger las flores que se venderán de cara a ese día.

Como ha trasladado, se han visto afectados algunos invernaderos por los temporales pero "gracias a Dios no ha sido al 100%", por lo que hay "un porcentaje grande" de invernaderos de flor cortada que no han sufrido daños con las últimas lluvias.

La campaña del 14 de febrero marca el inicio de la temporada de primavera, que continuará con los días del padre y de la madre, la Semana Santa, las ferias y otros eventos como congresos o bodas, señalando que en Chipiona "si podemos presumir de algo es de que tenemos muchas flores", apuntando además que esta zona de la provincia se la considera "el jardín de España".