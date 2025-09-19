El presidente de la Diputación de Granada se muestra "decepcionado" con las inversiones del Gobierno en el aeropuerto

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, atiende a los medios en el Palacio de Niñas Nobles - DIPUTACIÓN

GRANADA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, del PP, se ha mostrado este viernes "decepcionado" con las inversiones anunciadas por el Gobierno en el Aeropuerto Federico García Lorca, en término municipal de Chauchina, en el área metropolitana granadina, en lo que ha considerado ha sido un "reparto de migajas".

En una comparecencia informativa en la que el presidente de la Diputación de Granada ha informado sobre novedades relacionadas con el Castillo de La Calahorra, Rodríguez se ha pronunciado sobre el plan de inversiones de Aena que este pasado jueves el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Montilla, valoraba en tanto prevé actuaciones en el aeródromo granadino y de Jaén entre 2027 y 2031 que este último dijo servirán para "impulsar el crecimiento de la actividad aeroportuaria, mejorar la experiencia de los pasajeros y seguir avanzando en sostenibilidad".

Entre las actuaciones planificadas se encuentran la regeneración del pavimento de las pistas del aeropuerto, con una inversión de alrededor de 22 millones de euros. En este contexto, en primer lugar, Rodríguez ha considerado "cuanto menos arriesgado" hacer un anuncio para ese periodo, "cuando no sabemos quién va a ser el presidente del Gobierno en el año 27".

Por otra parte, según ha proseguido el presidente de la Diputación, "de una inversión de 14.000 millones de euros" para "40 aeropuertos, tocaríamos todos a 350 millones de euros".

En esta línea, ha apuntado a que el hecho de que "en lugar de 350 millones, que sería nuestra parte, nos digan que van a invertir 22 millones de euros en hacer un reasfaltado, eso es como si yo anunciara a bombo y platillo que vamos a asfaltar la carretera entre Lanteira y Alquife; es que es nuestra obligación".

Renglón seguido el también presidente del PP en la provincia granadina se ha preguntado qué van a "ganar" el aeródromo y la provincia con esa inversión. "¿En qué mejora la terminal? ¿Cuántos aviones van a poder venir más a Granada? ¿Cómo vamos a ser más atractivos? ¿Cómo va a ver el pasajero un aeropuerto más competitivo que tenga enganche directamente al vuelo?", ha cuestionado.

En su opinión, "Granada no va a ganar nada" sino que, "todo lo contrario, va a seguir siendo más cenicienta, porque, si en los aeropuertos del entorno se invierte" una media de unos 1.500 millones de euros y "en Granada invierten 22, con todos mis respetos, al final, vamos a hacer a gigantes mucho más gigantes y nosotros vamos a ser menos competitivos".

Ha añadido que lo que más le "duele como granadino es que salgan algunas personas a aplaudir" en referencia, ha especificado, a representantes del Gobierno y el PSOE. "Lo anuncian a bombo y platillo y en Granada no tenemos ninguna ventaja, todo lo contrario, las ventajas las van a tener otros" por lo que, ha proseguido, "al final se genera una desventaja a nuestro aeropuerto".

La Diputación va a seguir trabajando y buscando más vuelos, también con una mejora de la promoción turística, ha indicado Rodríguez, quien ha anunciado también una moción del grupo popular en el pleno de la institución provincial, que espera cuente "con el apoyo de todos los grupos políticos" para "a instar al Gobierno de España a que replantee realmente qué quiere hacer con el aeropuerto de Granada".