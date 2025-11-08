El presidente del PP de Jaén agradece el "apoyo que Moreno vuelve a demostrar" a la provincia en la dirección regional

JAÉN 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha mostrado este sábado su satisfacción por la "destacada presencia" de la provincia en la nueva dirección del PP-A surgida del XVII Congreso Regional, que cuenta con Soledad Aranda como vicesecretaria de Desarrollo Sostenible; Ana Belén Mata como vicesecretaria de Empleo, Educación y Universidad; y Maribel Lozano, como presidenta de la Unión Interparlamentaria, además del propio Domínguez y Gabino Puche como vocales en el Comité Ejecutivo.

En un comunicado, Domínguez ha destacado que Jaén es una de las provincias "líderes" en el nuevo Comité de Dirección del PP-A. "lo que, sin duda, dice mucho del trabajo que hacéis todos cada día en la familia del PP jiennense".

A su juicio, Aranda, Mata y Lozano "están sobradamente preparadas y harán un trabajo fantástico" en la nueva dirección regional y garantizan que "la voz de nuestra provincia estará más que presente", por lo que ha agradecido "la confianza y el apoyo que Juanma Moreno vuelve a demostrarnos al PP de Jaén". Además ha tenido palabras de reconocimiento para Yolanda Sáez por su "excelente labor durante todos estos años" en el Comité de Dirección.

Domínguez ha celebrado también la reelección de Juanma Moreno al frente del PP de Andalucía, ratificada por cuarta vez, y ha subrayado que es "el mejor presidente para que Jaén siga creciendo y hacia adelante". Prácticamente el 100% de los compromisarios jiennenses han votado por su candidatura, apoyo que se une a los más de 5.000 avales recogidos en la provincia.

Ha subrayado este respaldo constituye una garantía de estabilidad y oportunidades para la provincia. "Gracias a sus políticas transformadoras, Jaén ha salido del olvido al que nos tenía acostumbrado el PSOE; es un proyecto que mira a las personas y a las necesidades reales de la provincia. Aunque hemos avanzado mucho, no nos conformamos: queremos más", ha añadido.

En su opinión, "ante los grandes desafíos actuales, escuchamos y solo hay una respuesta posible: siempre el PP-A, siempre Juanma Moreno", cuya labor "nace de la escucha de los ciudadanos, de las ponencias abiertas y del deseo de trabajar cada día mejor por los andaluces".