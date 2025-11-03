El presupuesto para educación superará los 9.300 millones y la izquierda lamenta la apuesta por la "privatización"

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de 2026 para la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ascenderá a 9.336 millones de euros, 3.000 millones de euros más respecto a 2018, lo que supone un incremento acumulado de casi el 47%, y un 1,87% respecto a 2025. El 90% del presupuesto "no proviene de fondos europeos ni estatales, sino que corresponde al dinero de todos los andaluces". En el proyecto de presupuestos se recoge la gratuidad de 2 a 3 años --primer ciclo de Infantil, disponible ya en Andalucía y sobre la que habrá que seguir negociando su implantación progresiva-- y un incremento de la plantilla para poder, entre otras cosas, bajar la ratio a 22 alumnos por clase a partir de abril, cuando se abre el proceso de escolarización.

Son algunas de las cifras dadas por la consejera María del Carmen Castillo en la comisión parlamentaria de presupuestos, en la que los grupos de la izquierda (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) han coincidido en advertir sobre la apuesta por la "privatización" que se hace en las cuentas para 2026. Castillo ha destacado los más de 956 millones en ayudas para las familias, un crecimiento del 51,3% respecto al 2018 y una ayuda media por alumno de 860 euros al año, "la más alta de España". Dentro de estos programas ha destacado lo destinado a comedores, que crece un 6% hasta superar los 97 millones; al transporte con hasta 113 millones; y al aula matinal y actividades extraescolares con 18,3 millones, casi un 6% más que el año anterior y un 27% más que en 2018.

En cuanto a las becas, en 2026 se destinarán 375 millones, lo que representa una subida del 73% en los últimos seis años. Para la escolarización "universal y progresiva" en el primer ciclo de Infantil (0-3 años), incluyendo la gratuidad de la educación del alumnado de dos años y las bonificaciones a las familias, se destinarán casi 270 millones a ayudas, lo que supone 10 millones más que en el curso pasado (un 3,6% más) y un 47,3% más que en 2018.

En el apartado de profesorado, se destinan 6.604 millones a salarios, 173 más que el pasado año, lo que supone un crecimiento del 2,7%. Son 173 millones más que en 2025 y casi un 48% más que en 2018. Este incremento, ha explicado Castillo, se destina en su mayor parte al refuerzo de la plantilla en cumplimiento del acuerdo con los sindicatos, que ha permitido incorporar este curso a 3.100 docentes más. Asimismo, con esta dotación, la plantilla se mantiene por encima de los 108.000 docentes, tras haber crecido en 6.800 profesionales en los últimos siete cursos, a pesar de que en el actual los colegios cuentan con 19.000 alumnos menos que en el anterior y 120.000 menos que en 2018.

Estos presupuestos también incorporan 77 millones en incrementos retributivos para personal docente y no docente y se aumenta la dotación para sustituciones, superando los 222 millones, un 76% más que en 2018. En Educación Especial, la inversión será de 636 millones, lo que supone 46,5 millones más que en 2025 y un 87% superior a la que había en 2018; por alumno la inversión ha crecido en un 32% desde 2018, hasta alcanzar los 7.500 euros al año.

Respecto a la FP, ha destacado que se están dando "pasos estratégicos" como el refuerzo de la plantilla docente, con la incorporación este curso de 690 profesionales adicionales, con una inversión de casi 38 millones en 2026. El presupuesto destinado a la FP contempla inversiones por 53 millones de euros destinados a programas, proyectos de emprendimiento e innovación, como las aulas de tecnología aplicada; para los procesos de acreditación de competencias y para las ayudas al desplazamiento del alumnado, entre otras medidas.

Además, se sigue consolidando el modelo dual, con una partida de 2,6 millones para cubrir las cotizaciones a la Seguridad Social del alumnado en prácticas. Por último, la consejera ha hecho referencia a las infraestructuras con una dotación para 2026 de casi 159 millones en inversiones reales en bienes inmuebles. También ha hecho referencia a un plan adicional de refuerzo a la inversión para climatización de los centros escolares, con 55 millones de euros, lo que eleva la inversión total en infraestructuras a 210 millones de euros.

También está prevista la dotación para obras "muy necesarias" como el nuevo instituto de Las Salinas, en Almería; o la ampliación del instituto Virgen del Carmen, en Puerto Real (Cádiz); la sustitución del colegio Cristóbal Luque Onieva, de Priego de Córdoba; la ampliación del instituto Blas Infante de Ogíjares (Granada); la reforma de la Escuela de Artes León Ortega de Huelva; la ampliación del instituto Santa Teresa en Jaén, el nuevo instituto en la zona de Soliva, en Málaga; y el comienzo del nuevo colegio en Entrenúcleos, en Dos Hermanas (Sevilla).

Adelante Andalucía ha adelantado que se opondrá "frontalmente" a estas cuentas por seguir "el mismo guion de privatización" de hace siete años. "Lo que crece en este presupuesto es el cariño que le tienen a los conciertos educativos y crece el amor por las transferencias de dinero público a la privada, como en la FP, que es una verdadera sangría lo que están ustedes haciendo", ha sostenido la formación.

Por Andalucía ha sostenido que las cuentas "no nos convencen" porque "parten de una premisa totalmente falaz". "Nos toman por idiotas a los andaluces porque no sé cómo pueden atreverse a repetir la misma milonga cuando la sanidad pública se cae a pedazos y cuando vemos que en educación para nada se apuesta por la pública, más bien todo lo contrario". La formación le ha afeado a la consejera la "bajísima ejecución presupuestaria", sobre todo, en programas como el de innovación y en infraestructuras educativas. Frente a esto, "las partidas de conciertos educativos no dejan de crecer de manera escandalosa, totalmente escandalosa".

"Tenemos record de financiación en la privatización con casi 1.100 millones de euros", ha señalado Por Andalucía, que ha puesto el acento en la privatización de la Educación Especial, con un aumento de casi 29 millones de euros que "siguen además regando a la Iglesia católica". Vox también rechaza los presupuestos pero por destinar "más dinero a la propaganda y a la ideología y menos a educación". Un presupuesto, ha dicho, que "mantiene la inercia y no transforma apenas nada", ya que, por ejemplo, no impulsa la ampliación de la red del Bachillerato concertado.

Desde las filas socialistas han lamentado que la Consejería no fortalezca los servicios públicos "esenciales" y han aventurado que los andaluces "no van a dejar de exigirle --al Gobierno andaluz-- respuestas claras sobre su nefasta gestión en sanidad, dependencia y educación". El PSOE, frente al planteamiento expuesto por María del Carmen Castillo, ha subrayado que "más del 80% del crecimiento presupuestario se debe exclusivamente a las aportaciones del Gobierno de España. Ustedes se olvidan de explicar que más de 37.000 millones de euros del presupuesto global provienen del Estado".

El PP ha reprochado a la izquierda el "mantra" de la privatización cuando "la pregunta que cabría hacerse es, ¿por qué no mostraron durante sus 40 años de Gobierno que la educación y la sanidad eran para ustedes una prioridad". "Los datos son los datos", ha replicado la consejera, que ha insistido en que "no es verdad" que el 90% del presupuesto venga del Gobierno de España; ha señalado que la ejecución está en un 74% y ha aclarado que "la FP privada se autoriza por la Junta pero no recibe ni un duro de esta Consejería. Ni un duro". Le ha pedido propuestas a los grupos para incorporarlas pero "sin relatos, con datos". "Haga usted el favor de no ir con tantísima soberbia porque venimos aquí con la mejor de las voluntades, con los deberes hechos y usted lo que hace es intentar ridiculizarnos. Ya está bien, ya está bien", le ha espetado la parlamentaria Alejandra Durán de Por Andalucía.