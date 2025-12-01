El presupuesto municipal de Granada asciende a más de 358,3 millones de euros, un 7,6 por ciento más

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado los presupuestos para 2026 en presencia de la edil de Economía, Rosario Pallarés, y el resto del equipo de gobierno local - EUROPA PRESS

GRANADA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la ciudad de Granada para 2026 asciende a más de 358,3 millones de euros de consolidado, es decir, incluyendo a los organismos y empresas dependientes del Ayuntamiento, que tiene gobierno local del PP, lo que supone un incremento del 7,6 por ciento respecto al del ejercicio anterior.

Esta evolución ha sido posible gracias al cumplimiento con el plan de ajuste al que están sometidas las cuentas municipales de Granada, lo que permite que el Ayuntamiento, que ha presentado este lunes el detalle del presupuesto de gastos, pendiente de terminar de concretar los ingresos previstos en 2026, genere un superávit de nueve millones de euros.

Según el calendario adelantado por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante la presentación del presupuesto a los medios, la Junta de Gobierno Local da este lunes el visto bueno al proyecto, que se pone en conocimiento posteriormente de los grupos de la oposición, PSOE y Vox, para ir a comisión de Economía para dictamen positivo el próximo 17 de diciembre, y a pleno para su aprobación inicial el 23 del mismo mes. La definitiva estaría dispuesta para principios de febrero.

Los "20 días de diferencia" con que ha emitido su informe preceptivo el Ministerio de Hacienda, conforme a lo que dispone el plan de ajuste, ha conllevado esta variación temporal para la aprobación definitiva respecto de la del presupuesto vigente, que entró en vigor en 1 de enero, según ha apuntado Carazo, que se ha congratulado de la "mejora en definitiva de los números" de la ciudad, que, con la de los "contratos esenciales" como los de parques y jardines, limpieza o asfáltico, y la "estabilidad política" permiten "desarrollar un modelo" como el que ha recordado que comprometió en campaña electoral.

El de 2026 será a su parecer el "más importante que ha tenido Granada en los últimos años" gracias a la "mejora de la situación económica", ha resumido la alcaldesa, que ha indicado que su equipo de gobierno, que la ha acompañado al completo en la presentación, empieza ya a trabajar en la preparación de las cuentas de 2027.

Confirman la evolución "positiva" de todos sus indicadores en lo que es el tercer presupuesto consecutivo aprobado por este equipo de gobierno, "lo que representa una garantía de continuidad, y rigor en la gestión", ha añadido, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además, el consistorio ha detallado que el periodo medio de pago a proveedores se mantiene por debajo de los 30 días durante 16 meses consecutivos, lo que refleja "una gestión económica sólida y responsable".

Otro dato destacado es la reducción del remanente negativo, que ha pasado de 65 millones "a menos de diez en solo dos años de gestión". La alcaldesa ha explicado que el proyecto para 2026 "refleja una forma de gobernar basada en el cumplimiento de los compromisos y la defensa de los intereses de los granadinos por encima de todo".

Uno de los ejes principales del presupuesto es la cultura, cuya partida crece un 40 por ciento, hasta alcanzar los 7,1 millones de euros. Esta inversión tiene como objetivo "reforzar la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031, impulsando proyectos, actividades e infraestructuras que aporten valor al sector cultural y a la proyección internacional de la ciudad".

Todo ello ha hecho que el objetivo del documento, en palabras de la alcaldesa, sea "no sólo que las cuentas estén equilibradas, sino que impulsen un modelo de ciudad más social, más cuidada y más verde. Pero también más cultural y más dinámica".

Las cuentas de 2026 sitúan a la inversión en políticas sociales, especialmente la dependencia, como un pilar fundamental. La inversión en este ámbito aumenta un 70 por ciento, superando los 40 millones de euros, lo que convierte este presupuesto en "el más social de la historia de Granada".

En concreto, en lo referente a la dependencia, se duplica la partida destinada a este fin, reforzando los recursos dirigidos a las familias más vulnerables. El documento también contempla medidas de apoyo directo a la ciudadanía, entre ellas un cheque bebé de 200 euros como apoyo a las familias granadinas, y bonificaciones fiscales y a la vivienda en los ámbitos de compra, alquiler y rehabilitación.

El transporte público es otro de los capítulos que experimenta un crecimiento destacado, según ha informado Carazo. El presupuesto se incrementa en 2,5 millones de euros, alcanzando los 24,6 millones, lo que permitirá "mantener el precio del billete de autobús más bajo de los últimos años y fortalecer la red de movilidad sostenible", un apartado en que la alcaldesa ha aludido tanto a las bonificaciones del Estado para ello como a la apuesta municipal en esta materia.

Preguntada por los medios por el nuevo contrato del transporte público, del que Carazo ha dicho que en el anterior mandato no se había "movido ni un solo papel", ha apuntado que sigue pendiente la ubicación de las nuevas cocheras para ser incluido ese aspecto en el pliego que se prepare para la nueva licitación.

Asimismo ha hecho alusión, en otro orden de cosas, a que los fondos de la nueva Estrategia de Desarrollo Integrado Local, en cuya convocatoria el Ayuntamiento de Granada ha conseguido unos doce millones de euros para proyectos que avanzan en un modelo de ciudad "más verde, más accesible, y con más cultura también" llegarán en 2026, tras conseguir con sus propuestas "la mejor puntuación de toda Andalucía".

COMERCIO Y OBRAS MUNICIPALES

La apuesta por el comercio también ha indicado que es clara, según ha proseguido el Ayuntamiento, "incrementándose la inversión en la dinamización del mismo en casi un 50 por ciento". Las cuentas garantizan la continuidad del Plan Municipal de Obras con el que el equipo de gobierno ha dicho que está trabajando para "transformar la ciudad en puntos clave de la misma logrando en todos los casos más espacio para el peatón y la proliferación de nuevo arbolado, zonas verdes y más espacios infantiles, mejorando la convivencia y la sostenibilidad en puntos clave de la ciudad".

En cuanto a la aplicación de los contratos esenciales de la ciudad recientemente renovados, el de limpieza viaria, que se materializa en principio el próximo 29 de diciembre con el cambio de empresa concesionaria, es de 745 millones de euros para los próximos 15 años. El de parques y jardines es de 47,6 millones de euros y el asfáltico, de 1,5 millones de euros.

"Granada avanza con paso firme, con unas cuentas que responden a las necesidades reales de los vecinos, fortalecen el tejido económico, refuerzan lo social y proyectan la ciudad hacia su gran reto cultural de 2031", ha reasumido Marifrán Carazo, quien ha concluido aseverando que "con este presupuesto, Granada consolida su camino hacia una ciudad más moderna, cohesionada y con mejores oportunidades para toda la ciudadanía".