El presupuesto de la UGR para 2026 alcanzará los 636 millones de euros, un siete por ciento más

El rector y el gerente de la UGR presentan los presupuestos para 2026. - UGR

GRANADA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de Granada ha aprobado este jueves el presupuesto de la institución para el año 2026, qu asciende a los 636 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,13 por ciento respecto al del año anterior.

El presupuesto, no obstante, está enmarcado en un momento de incertidumbre respecto a la financiación autonómica que podría lastrar su ejecución, según señalan desde la Universidad granadina, que insiste en que el reparto definitivo de la anualidad 2025 resultó ser 5,6 millones inferior a lo que debería haberse recibido para cubrir lo ingresado el año anterior más los incrementos obligados de gastos de personal.

Además mantiene que la cláusula de salvaguarda (pérdida de 2,4 millones de euros) no se ha respetado ni se han cubierto en su totalidad los incrementos salariales obligatorios.

En el ámbito de la financiación estatal, en lo que corresponde a los campus de Ceuta y Melilla, señala la UGR que ha habido una mejora en la financiación recibida del Ministerio de Universidades en 2025 para dichos campus, que asciende a 14 millones de euros, un incremento superior al 50 por ciento a lo recibido con anterioridad.

Además, existe el compromiso de seguir incrementando esta aportación en 2026 con el fin de eliminar el déficit crónico de esos campus. Entre otras claves de las cuentas para el próximo año, la UGR reseña un impulso a los ingresos propios y patrimoniales.

Así, en esta parcela, el presupuesto impulsa los ingresos propios, que se espera que crezcan un cinco por ciento a partir de un incremento en los ingresos de enseñanzas propias, la internacionalización de cursos virtuales (MOOC), el mantenimiento del crecimiento sostenido de los ingresos por investigación y costes indirectos asociados y la actualización de los alquileres (ingresos patrimoniales) y de los precios públicos de algunos servicios universitarios como residencias, comedores o la cesión de espacios.

Por otro lado, el 7,13 por ciento de crecimiento en el presupuesto tiene su origen en dos hechos fundamentales. En primer lugar, la subida en gastos de personal debida a factores como subidas salariales estatales, implantación de carrera horizontal del PTGAS y pagos pendientes de complementos autonómicos.

Un segundo factor es el de las mayores inversiones en infraestructuras, que crecen un 11,46 por ciento con el objetivo de modernizar el patrimonio universitario y ciertas infraestructuras docentes cuya actualización no puede ser aplazada.

Los gastos corrientes, sin embargo, sufren un incremento muy contenido (1,7%) gracias a la moderación en el gasto y a una reducción de este en todos los gastos corrientes estructurales de vicerrectorados, facultades y departamentos.