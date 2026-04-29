Las previsiones turísticas apuntan a una ocupación del 90% en Córdoba capital en el puente festivo de mayo

Cruz de Mayo en la Plaza de la Compañía. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Turismo en el Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar, ha destacado las "buenas previsiones turísticas" que maneja el Consistorio de cara al puente del 1 de mayo y ha señalado que, según los sondeos realizados por el Instituto Municipal de Turismo, "la ocupación media puede situarse en el 90%".

En este contexto, la delegada ha indicado que es "un dato positivo" que puede mejorar teniendo en cuenta "la tendencia de los últimos meses", que "apunta a que cada vez son más las personas que reservan a última hora su viaje". En este sentido, se ha referido a la pasada Semana Santa, cuando "las visitas finales superaron todas las expectativas iniciales".

De este modo, Aguilar ha comentado que "la ocupación media llega al 95% en el caso de los alojamientos de cinco estrellas durante el viernes y el sábado". En lo que se refiere a los apartamentos turísticos, "los sondeos apuntan a una ocupación media del 89% durante las jornadas centrales del puente, es decir, el viernes y sábado".

La delegada ha señalado que "ya inmersos en el mes de mayo, que es temporada alta para el turismo en la ciudad, este puente coincide además con las cruces de mayo". En este sentido, Aguilar ha afirmado que quienes visiten Córdoba "van a poder disfrutar de una ciudad con una oferta turística rica y diversa que ahora, en mayo, luce en su máximo esplendor y se presenta como un destino único".