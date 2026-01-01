El primer premio de 300.000 euros del sorteo de Lotería Nacional, vendido en puntos de Cádiz, Granada y Sevilla

Archivo - La administración de la calle Sagasta, que ha vendido el tercer premio de la Lotería de Navidad, el número 11840. A 22 de diciembre de 2024, en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 1 de enero de 2026, dotado de 300.000 euros al número, ha recaído en el 41.808, y ha sido consignado, entre otras provincias, en puntos de Cádiz, Granada y Sevilla.

En concreto, y según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press, este primer premio se ha vendido en el despacho receptor número 21.560 de Conil de la Frontera (Cádiz), ubicado en la Venta Casa de Postas, s/n, así como en el número 36.180 de Gabia Grande (Granada) --ubicado en la calle Real de Málaga, 8--, y en el número 37.045 de Granada capital, un despacho receptor ubicado en la calle Periodista Eugenio Selles, s/n.

Asimismo, todavía en Andalucía, se han consignado décimos del primer premio en dos despachos receptores de la provincia de Sevilla --el número 71.665 de Gines, en la calle Juan de Dios de Soto, 25, y en el número 71.340 de Villanueva del Ariscal, ubicado en la Plaza de España, 4--, y en la administración número 4 de Morón de la Frontera, en la Avenida de la Asunción, número 4.

Además, fuera de Andalucía, el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del primer día del año se ha consignado también en las provincias de Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Castellón, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Navarra, Toledo y Valencia.

El segundo premio, que ha correspondido al 64.748 y que está dotado con 60.000 euros al número, ha tocado íntegramente en Alfafar (Valencia). Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 8, 7 y 3.