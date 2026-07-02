Primera operación de tráfico del verano en Andalucía: se activa este viernes y se prevén 1,1 millones de desplazamientos

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa onubense. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este viernes 3 de julio a las 15,00 horas la '1ª Operación Especial Verano 2026', que se prolongará hasta las 24,00 horas del domingo 5 de julio para atender y garantizar la seguridad vial durante el primer fin de semana del período estival, en el que se prevén superar los 1,1 de desplazamientos (1.110.900), 4,8 millones en toda España.

Este es el primero de los cuatro dispositivos especiales que ha diseñado la DGT con motivo de la Operación de Tráfico Verano 2026, uno de los periodos con mayor movilidad del año y en el que se prevén 23,4 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras andaluzas, 11,43 millones en julio y 11,98 millones de movimientos en agosto, ha recogido el Gobierno en una nota.

En toda España, entre el 1 de julio y el 31 de agosto se esperan más de 104 millones de movimientos por carretera, de los que 49,7 millones se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto. La previsión supera en un 3,7% la cifra de desplazamientos del verano pasado, cuando por primera vez se superaron los 100 millones.

La Operación Verano 2026 estará integrada por cuatro grandes operaciones especiales: del 3 al 5 de julio; del 31 de julio al 2 de agosto; del 14 al 16 de agosto y del 28 al 31 de agosto. En los últimos años, viene siendo habitual que las salidas y los retornos se realicen de forma escalonada, concentrándose un importante número de desplazamientos en fines de semana y en los primeros días de cada mes, con destino principales como segundas residencias, zonas de montaña y turística de la costa, principalmente Andalucía y Levante, y espacio de acampada. En el retorno el flujo predominante de tráfico será en sentido hacia los grandes núcleos urbanos, siendo especialmente conflictivos los accesos a los mismos.

Esta distribución obliga a reforzar la vigilancia y control del tráfico desde los Centros de Gestión de Tráfico con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día, que darán un especial servicio antes, durante y después de cada operación especial, con más de 60 funcionarios y personal técnico especializado, que realizarán las labores de supervisión, regulación e información.

En Andalucía, se dispone además de dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda la comunidad y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico, en toda la red interurbana de carreteras andaluzas, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos. En esta primera operación especial, las carreteras que soportarían el mayor número de desplazamientos serían A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4, así como la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

En el periodo estival, las carreteras españolas, y especialmente en Andalucía, registran un considerable incremento del tráfico de vehículos con matrícula extranjera, cuyos conductores no están habituados a los itinerarios por los que circulan. Una parte importante corresponde a la Operación Paso del Estrecho (OPE), con una previsión de 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos que atravesarán España para embarcar con destino al norte de África.

"Con el fin de garantizar la fluidez y la seguridad de estos desplazamientos", la Dirección General de Tráfico mantiene un dispositivo específico en coordinación con el resto de los organismos implicados. El operativo incluye vigilancia permanente de los principales itinerarios utilizados por estos viajeros, especialmente los corredores Mediterráneo y Central y la Vía de la Plata.

En estos trayectos se han habilitado dos áreas de descanso y cinco puntos de información señalizados y dotados de personal. Además, está activo el Sistema de Información de Fronteras, con más de 2.400 paneles de mensaje variable a lo largo de toda la ruta y están desplegadas más de 2.000 cámaras que permiten conocer con antelación los tiempos y ritmo de llegada de vehículos a los puertos.

En total, participarán más de 31.500 personas entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios, asistentes sociales, traductores y voluntarios, en un operativo que implica a más de 20 organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

Paralelamente, se desarrollará un dispositivo específico para la Operación Paso de Portugal, intensificando la vigilancia del tráfico y la información de servicio en las carreteras de acceso a los pasos fronterizos para garantizar una mayor seguridad en el flujo de los 270.000 vehículos previstos que se desplazarán desde Europa al país vecino.

Coincidiendo con el incremento de la movilidad propio del verano, la DGT reforzará la vigilancia sobre aquellos factores asociados a una mayor siniestralidad vial. Se mantendrá la campaña específica de vigilancia de motocicletas en fines de semana, con especial atención al cumplimiento de los límites de velocidad, adelantamientos, utilización correcta del casco y resto de comportamientos de riesgo.

Además, entre los días 13 y 19 de julio se desarrollará la campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas, intensificando la realización de pruebas preventivas tanto en vías convencionales como en autopistas y autovías. Posteriormente, de 17 y 23 de agosto, se llevará a cabo una nueva campaña específica de control de velocidad, un factor de riesgo que está presente en más del 20% de los casos con víctimas mortales.

Por otro lado, éste será el primer verano con obligación de llevar la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se produzca en carretera y obligue a detener el vehículo. Desde el pasado 1 de enero debe utilizarse este dispositivo para avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz, sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los paneles de mensajería variable situados en las carreteras.

La implantación de la V-16 conectada está suponiendo un salto "cuantitativo", en palabras del Gobierno, en el conocimiento de las incidencias que se producen en las carreteras. Mientras que en 2025 la DGT registraba una media mensual de 8.600 incidencias en las vías interurbanas, en la actualidad esa cifra supera las 69.000 incidencias al mes.