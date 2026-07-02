Seis detenidos y 2,5 millones de euros en patrimonio neutralizados a una organización dedicada al narcotráfico en Cádiz

Un agente de la Policía Nacional en uno de los registros realizado a una oganización dedicada al narcotráfico en El Puerto. - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una investigación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de El Puerto de Santa María (Cádiz), en el marco de la operación 'Aspen', ha permitido neutralizar un patrimonio valorado en 2,5 millones de euros perteneciente a una organización vinculada al narcotráfico en la provincia de Cádiz, de la que fueron detenida seis personas por distribución de cocaína en una primera fase.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la primera fase se desarrolló en coordinación con el Grupo Local de Estupefacientes y se centró en una presunta organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en la provincia de Cádiz. Su explotación operativa tuvo lugar en febrero y se saldó con la detención de seis personas como presuntas responsables de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y administración desleal. Asimismo, dos sociedades mercantiles fueron investigadas por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales.

Durante esta fase se practicaron nueve registros, entre ellos el de una nave industrial utilizada como centro de distribución de sustancias estupefacientes hacia distintos puntos de venta de la provincia y que, además, servía como cobertura para el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos por el principal investigado, que finalmente ingresó en prisión provisional.

En los registros fueron intervenidos varios vehículos de alta gama, sustancia estupefaciente, una importante cantidad de dinero en efectivo y una máquina contadora de billetes. A partir del análisis de la documentación intervenida y de la información obtenida mediante el estudio de las cuentas bancarias de los investigados, previa autorización judicial, los agentes de la UDEF continuaron las investigaciones sobre el patrimonio de la organización.

Esto permitió descubrir un "complejo entramado económico", oculto bajo una actividad empresarial aparentemente legal y diseñado para dificultar el seguimiento del dinero procedente del tráfico de drogas.

Así, bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María se desarrolló una segunda fase de la investigación centrada exclusivamente en el patrimonio de los principales investigados, logrando aflorar bienes por un valor aproximado de 2,5 millones de euros.

Las medidas cautelares acordadas por la autoridad judicial permitieron el embargo e intervención de cuatro bienes inmuebles, siete vehículos de alta gama (seis turismos y una motocicleta) y el bloqueo del saldo de cinco cuentas bancarias, con un importe de 6.706 euros.

La investigación, según ha explicado la Policía Nacional, permitió desmantelar un entramado presuntamente dedicado al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, neutralizando la estructura financiera mediante la cual los investigados transformaban e introducían los beneficios ilícitos en el circuito económico legal.

Del análisis de toda la documentación obtenida durante la investigación, así como de la intervenida en los registros practicados durante la fase operativa, se acreditó que la actividad económica desarrollada por los dos principales investigados --un taller de chapa y pintura, la compraventa de vehículos, la explotación de un local comercial y, más recientemente, el alquiler turístico de un inmueble-- resultaba claramente insuficiente para justificar el patrimonio del que disponían.

La UDEF ha cuantificado dicho patrimonio en 1.144.717 euros, cifra incompatible con los ingresos derivados de sus actividades legales. Asimismo, los investigadores detectaron ingresos en efectivo en las cuentas bancarias de los investigados por importe de 328.000 euros, cantidad que, sumada a los 200.000 euros en efectivo intervenidos durante la primera fase de la operación, evidencia, según la Policía, el elevado volumen de capital en metálico que manejaba la organización y cuyo origen se sitúa en las actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.