A prisión un hombre por robar en la casa de la cofradía de la Virgen de Guadalupe de Baena (Córdoba)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en un control en Baena. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BAENA (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de un hombre detenido por la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Baena (Córdoba), como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en la casa de la Cofradía de la Virgen de Guadalupe.

Según ha indicado la Benemérita en una nota, los agentes tuvieron conocimiento el pasado 18 de octubre, a través de una denuncia presentada en Puesto Principal de Baena, de que se había cometido un robo con fuerza en el local de la Cofradía Virgen de Guadalupe, donde autores desconocidos, tras forzar la puerta de entrada al inmueble, sustrajeron varios objetos de gran valor artístico y económico. Entre dichos objetos había dos candelabros, un crucifijo de plata, dos jarrones de plata y una urna de orfebrería conteniendo una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Por ello, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y, tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del robo, la identificación, localización y detención del presunto autor.

La inspección ocular efectuada en el establecimiento, unida a los datos obtenidos en la investigación, permitieron obtener indicios suficientes de la implicación en el robo de un vecino de la localidad conocido por sus antecedentes delictivos.

Ante ello, la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio en el que se integraron efectivos de la Policía Local, orientado a su localización y detención, dispositivo que permitió localizarlo y detenerlo en fechas recientes, cuando fue sorprendido por los agentes en el interior de una cooperativa olivarera de la localidad, donde presuntamente pretendía cometer un robo portando herramienta y guantes.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial que ha acordado su ingreso en prisión.