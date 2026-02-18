Prisión provisional para el detenido en Linares (Jaén) acusado de disparar mortalmente a un hombre

Un vehículo de la Policía Nacional en la zona donde se produjo el disparo. - EUROPA PRESS

JAÉN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 5 de Linares (Jaén), en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar de un disparo de arma a otro en este municipio.

De forma provisional, el hombre, que pasó este martes a disposición judicial, está investigado por la presunta comisión de un delito de homicidio, según se ha informado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La juez en funciones de guardia también acordó inhibirse y enviar la causa a la plaza número 4 al hallarse de guardia cuando tuvieron lugar los hechos. Será este órgano judicial el que deberá imputar al investigado otros posibles delitos, como el de la tenencia ilícita de armas.

Cabe recordar que la agresión con arma de fuego tuvo lugar en torno a las 22,15 horas del pasado viernes en la calle Miguel de Unamuno, de Linares. La víctima, un hombre de 49 años, fue trasladada en estado grave al Hospital de San Agustín por personal sanitario, que, al igual que la Policía Local y Nacional, fue activado por el 112, según indicó este servicio unificado de emergencias.

El presunto autor de los hechos fue detenido el sábado, mientras que la víctima no pudo superar la gravedad de las heridas. Falleció el domingo y fue despedido por sus seres queridos este martes en la parroquia de San Sebastián, en el barrio de Arrayanes.