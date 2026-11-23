LOJA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

Un juzgado de Loja (Granada) ha decretado el ingreso en prisión provisional para el hombre de 51 años acusado de acabar con la vida de su tío de varias puñaladas el pasado jueves en la pedanía de Alomartes, perteneciente al municipio de Íllora.

El hombre prestó este domingo declaración ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Loja, plaza número 1, que le investiga por un supuesto delito de homicidio, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La agresión se produjo en torno a las 13,40 horas, cuando el ahora detenido agredió con un cuchillo a su tío, de 69 años, por causas que no han trascendido y se dio a la fuga.

La Guardia Civil le arrestó en torno a las 17,30 horas en el entorno del arroyo del Charcón próximo a la localidad de Íllora. Las prendas del detenido y varios de los efectos que llevaba presentaban manchas de sangre y en su mochila encontraron un cuchillo que podría ser compatible con las heridas de la víctima, según han detallado desde el Instituto Armado.

El Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Granada se hizo cargo de la investigación y en la mañana del domingo fue puesto a disposición judicial. Se trata de una persona con diversos antecedentes que ya ha protagonizado otros altercados y que, según fuentes municipales, sufre algún tipo de trastorno mental.