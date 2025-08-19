A prisión tres acusados de un robo con violencia a un coche en un área de servicio de Cijuela (Granada)

Archivo - Una agente y un coche de la Guardia Civil. (Foto de archivo). - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres individuos con edades comprendidas entre los 27 y los 36 años como presuntos autores de un delito de robo con violencia que habrían cometido contra los ocupantes de un vehículo en un área de servicio de la localidad de Cijuela (Granada), y para quienes un juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Los hechos, según ha explicado la Guardia Civil en una nota difundida este martes, se produjeron en la tarde del pasado día 15 de agosto, cuando unos viajeros se encontraban descansando en el interior de su coche en un área de servicio y, en un momento dado, dos individuos se aproximaron y presuntamente comenzaron a forcejear con uno de los ocupantes para sustraerle un bolso con dinero y documentación personal que llevaba en las manos.

Tras serle arrebatado, los autores emprendieron la huida "a toda prisa" en un vehículo con matrícula extranjera y el volante en el lado derecho, en el que les esperaba una tercera persona.

Una patrulla cercana al lugar recibió el aviso de un guardia civil que se encontraba fuera de servicio. Los agentes se personaron en el área de descanso y recabaron datos de lo sucedido, obteniendo las características de los autores y la matrícula del vehículo de huida.

Se activó entonces un dispositivo de búsqueda involucrando a todas las patrullas que la Guardia Civil tenía en la zona, de forma que una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil de Loja localizó e interceptó al vehículo fugado cuando circulaba por la A-92, a la altura del término municipal granadino de Salar.

Los agentes identificaron a los ocupantes del turismo y comprobaron que llevaban consigo el bolso con los efectos y el dinero sustraído poco antes, por lo que procedieron a su detención como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Loja y se ha decretado para ellos su ingreso en prisión provisional.

Según han puesto de relieve desde el instituto armado, la presencia "reforzada" de componentes de la Guardia Civil en los ejes de comunicación que vertebran la provincia de Granada, como es la A-92, y la "coordinación" entre las distintas unidades que integran el dispositivo de la Operación Paso del Estrecho 2025, permite "dar una respuesta rápida a incidentes que puedan tener lugar en los lugares de tránsito", posibilitando su "desarrollo en condiciones de seguridad óptimas".