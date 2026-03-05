La producción industrial sube un 1,6% en enero en Andalucía, frente a una caída del 2,7% a nivel nacional

Archivo - Maquinaria industrial y herramientas para el tratamiento y la producción de imanes y otros productos en imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 1,6% interanual el pasado mes de enero en Andalucía, 4,3 puntos más que la media nacional, que se ha reducido un 2,7%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Andalucía y encadena quince meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial crece en cinco comunidades autónomas y disminuye en otras doce. Castilla y León (+5,6%), Galicia (+1,9%) y Andalucía (+1,6%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado contrario se sitúan La Rioja, Cantabria y Asturias con retrocesos de un 9,4%, 7,5% y un 7,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Andalucía ha crecido un 1,6%, frente a un descenso del -2,7% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 8,5% con un descenso del 22,9%en el caso de los duraderos y un 6,6% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 1,6%;, los bienes intermedios anotaron un 3,5% menos y los de la energía, un 16,3% más.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el Índice General de Producción Industrial (IPI) bajó un 2,7% en enero en relación al mismo mes de 2025, tasa casi seis puntos inferior a la de diciembre.

Con el descenso interanual de enero, la producción industrial pone fin a siete meses consecutivos de ascensos y registra su mayor caída interanual desde abril de 2025, cuando retrocedió un 5,7%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 0,3% interanual en enero, tras el descenso del 0,3% registrado el mes previo.

En términos mensuales (enero de 2026 sobre diciembre de 2025) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,4%, moderando en dos puntos la caída del mes anterior.

Por sectores, la energía presentó el mayor repunte mensual de la producción, del 1,5%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la caída mensual más pronunciada (-2,4%).