La producción industrial sube un 8,4% en agosto en Andalucía, ocho puntos más que la media nacional

Archivo - Imagen de archivo de una fábrica de coches. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 8,4% interanual el pasado mes de agosto en Andalucía, ocho puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 0,4%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Andalucía y encadena diez meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial crece en ocho comunidades autónomas y cae en otras nueve. Andalucía (+8,4%), Castilla y León (+3,5%) y Cantabria (+2,6%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado contrario se sitúan País Vasco, La Rioja y Navarra con retrocesos de un 7,9%, 7,5% y un 6,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Andalucía se ha incrementado un 7,4%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 2,5% con un descenso del 4,1% en el caso de los duraderos y un 3,1% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 19,8%;, los bienes intermedios anotaron un 1,5% más y los de la energía, un 12,6% más.

CIFRAS NACIONALES

En el conjunto del país, el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 0,4% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,1 puntos inferior a la de julio (+2,5%). Con el avance de agosto, la producción industrial encadena tres meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 3,4% interanual el pasado mes de agosto, tasa siete décimas superior a la de julio y la más elevada desde marzo de 2023.

El crecimiento de la producción industrial en agosto en un 0,4% fue resultado de los ascensos registrados en tres sectores. El mayor repunte de la producción se dio en la energía (+2,8%), seguido de los bienes de equipo (+2,3%) y de los bienes de consumo no duradero (+0,5%).Por contra, se registraron descensos en los bienes de consumo duradero (-5,2%) y en los bienes intermedios (-2,5%).

Por ramas de actividad, los mayores descensos interanuales de la producción en agosto se produjeron en la confección de prendas de vestir (-24,3%), artes gráficas (-15,3%), fabricación de productos informáticos (-12,4%) y la industria del cuero y del calzado (-12,1%).

Por contra, los mayores ascensos de la producción se dieron en la fabricación de productos farmacéuticos (+22,2%) y la fabricación de otro material de transporte (+16,6%).

En los ocho primeros meses del año, la producción industrial se ha incrementado un 0,6% de media respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de la industria del cuero y el calzado (-8,5%) y el avance del suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado en un 4,5%.