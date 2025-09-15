El programa de Canal Sur 'Tierra y Mar' ha sido galardonado con el prestigioso premio Alimentos de España 2025 - RTVA

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de Canal Sur Televisión 'Tierra y Mar' ha obtenido el premio Alimentos de España 2025 por su trayectoria y destacada labor en la promoción de los productos nacionales.

Como detalla RTVA en una nota de prensa, "se reconoce, así, el esfuerzo de una televisión autonómica al dar continuidad a un espacio televisivo que pone en valor no solo nuestra agricultura, sino la vinculación del sector primario con otros aspectos como la sostenibilidad, la salud o la alimentación".

El jurado de estos premios, que convoca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde 1987, ha destacado el trabajo de 'Tierra y Mar' en la promoción del "conocimiento y difusión de las bondades y cualidades de los alimentos de España, con especial atención a los aspectos de sostenibilidad, culturales y gastronómicos". Asimismo, ha resaltado la "audiencia e impacto" de este informativo, así como "la trayectoria profesional" de su director, José María Montero.

En anteriores ediciones, y en esta misma categoría de Comunicación, fueron galardonados Canal Cocina, Agrosfera, Masterchef o España Directo. En la edición de este año, y en otras modalidades, han sido reconocidos el Consorcio Español Conservero, el Colectivo de Cocineros y Cocineras Rurales o la cervecera Mahou. La entrega del premio tendrá lugar el próximo 22 de octubre en una gala que se celebrará en el Teatro Real de Madrid.

El director de 'Tierra y Mar', José María Montero, ha mostrado "su alegría y satisfacción" por este premio y ha destacado la importancia del mismo, dado que se trata de un galardón de ámbito nacional. "No es frecuente que se entregue este premio a un programa de una televisión regional, como es este caso, por lo que para nosotros tiene aún más valor este reconocimiento y nos coloca a otro nivel", ha señalado Montero.

Además, ha asegurado que este premio pone de relieve "la vinculación que hacemos en el programa del sector primario no solo con la producción, sino con la alimentación, la sostenibilidad y la salud entre otros aspectos". "De alguna forma, este reconocimiento también es para la agricultura andaluza", ha señalado Montero.

UN PROGRAMA "LÍDER DE AUDIENCIAS"

'Tierra y Mar' es líder de audiencia en su franja horaria (Canal Sur TV, domingos a las 14,00 horas). Desde su primer programa en marzo de 1990, acaba de iniciar su temporada número treinta y uno, con casi 1.600 programas emitidos de forma ininterrumpida.

Una trayectoria que ha sido premiada a lo largo de estos años con más de 60 galardones concedidos por distintas entidades, entre ellas el premio Ondas en 2019, el de la Confederación Española de Pesca, el Premio Nacional de Medio Ambiente y, a nivel regional, el Premio Andalucía de Periodismo.

El canal de YouTube de 'Tierra y Mar' se acerca a los 80.000 suscriptores, con 27 millones de visualizaciones que avalan la labor del equipo de investigación de este programa, seña de identidad de Canal Sur y de nuestra comunidad.