Proponen un plan basado en el uso de la bicicleta para hacer de Córdoba "un referente en movilidad sostenible"

La Iniciativa Córdoba 20-30, un espacio de ideas enfocado hacia el progreso de la ciudad de Córdoba, ha lanzado un "plan ambicioso", que se presentará en la sede de UGT el 12 de febrero, a las 11,00 horas, que busca "transformar la ciudad y provincia" en un entorno más saludable y sostenible a través del proyecto 'Las bicicletas pueden cambiar Córdoba', enfocado en promover el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual y hacer de Córdoba "un referente en movilidad sostenible".

Según informa la asociación en su web, consultada por Europa Press, la Iniciativa Córdoba 20-30, que se constituyó en 2018 con un grupo de más de 30 profesionales de distintos sectores de actividad, tiene como objetivo "despertar a la ciudad de su letargo, definiendo ideas concretas y realizables que sirvan de motor social de progreso", y que puedan "plantearse a las instituciones con independencia de su matiz político".

Además, cabe destacar que el nombre del grupo "se inspira en los valores de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción que abarca tres esferas: la económica, la social y la ambiental", de este modo persiguen "que durante la década comprendida entre 2020 y 2030 nuestra ciudad se desprenda de cuanto la lastra y logre la prosperidad que merece".

Así pues, el proyecto 'Las bicicletas pueden cambiar Córdoba' tiene varios objetivos globales tales como convertir a la capital y la provincia en un territorio "proactivo en el uso de la bicicleta", fomentando "su uso como medio de transporte cotidiano, tanto para desplazamientos urbanos como para actividades recreativas y deportivas".

De esta forma, igualmente, se ayudará a "mejorar la salud pública, reduciendo la contaminación, promoviendo el ejercicio físico y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos". También se busca desarrollar "el turismo ciclista posicionando a Córdoba como un destino atractivo para los amantes de la bicicleta, tanto de montaña como de carretera", así como "crear ciudades y pueblos más sostenibles", todo ello "contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y fomentando la movilidad sostenible".

El proyecto se divide en tres áreas: urbana, vías verdes y deporte. En cuanto a las propuestas en el ámbito urbano destacan "expandir la infraestructura ciclista creando una red de carriles bici seguros y conectados", mejorar la seguridad "implementando medidas para evitar robos y vandalismo, como sistemas de vigilancia y aparcamientos seguros", promover el cicloturismo con la creación de rutas "señalizadas y seguras, y desarrollando servicios complementarios como alquiler de bicicletas y alojamientos".

También se propone organizar eventos como "competiciones y actividades para fomentar la práctica del ciclismo" y "sensibilizar y concienciar a la ciudadanía" impulsando campañas informativas y educativas para "promover el uso de la bicicleta".

Entre los beneficios esperados de este proyecto están, entre otros, la "reducción de la contaminación y promoción del ejercicio físico", la "creación de empleo, atracción de turismo y diversificación de la oferta económica", la "contribución a la lucha contra el cambio climático y reducción de la huella de carbono" y la "creación de ciudades más habitables y saludables".

Por otro lado, en relación con las vías verdes desde la asociación se señala que "las vías verdes no están bien conectadas entre sí ni con la ciudad de Córdoba", y algunas de ellas, además, "están en mal estado y no se aprovechan al máximo", pues hay "falta de gestión coordinada" dado que "no existe un organismo específico para gestionar y promocionar las vías verdes".

VÍAS VERDES

Por ello se propone consolidar la red de vías verdes (conectar la ciudad de Córdoba con las vías verdes, interconectar las diferentes vías y recuperar vías verdes en mal estado); promocionar el turismo en bicicleta (segmentar el mercado, crear paquetes turísticos que combinen ciclismo y otros atractivos y utilizar marketing digital para promocionar las vías verdes), y mejorar la señalización y servicios (instalar señalización clara y uniforme y dar servicios como alquiler de bicicletas, talleres y alojamientos).

Con estas mejoras el proyecto prevé la "creación de empleo y generación de ingresos", el "fomento de hábitos saludables", la "promoción del turismo sostenible" y la consolidación de Córdoba "como destino turístico de calidad".

Como acciones adicionales, Iniciativa Córdoba 20-30 propone crear rutas temáticas que combienen ciclismo con cultura y naturaleza; organizar eventos ciclistas, colaborar con empresas turísticas e invertir en infraestructuras.

"Planteamos este proyecto para convertir a Córdoba en un referente del ciclo turismo, aprovechando su patrimonio natural y cultural. Al mejorar la infraestructura, promover el turismo y fomentar la práctica del ciclismo, se busca generar desarrollo económico, sin olvidar que también mejora la salud de los ciudadanos y posiciona Córdoba como un destino turístico muy atractivo desde el ámbito del turismo deportivo", han apuntado.

LA BICICLETA COMO MOTOR ECONÓMICO PARA CÓRDOBA

Además, la asociación propone impulsar el ciclismo de carretera en Córdoba como una estrategia para dinamizar la economía local y posicionar a la provincia como un destino atractivo para el turismo deportivo. La idea central es aprovechar la extensa red de carreteras de Córdoba y sus condiciones climáticas favorables para atraer a ciclistas profesionales y aficionados.

Las principales acciones propuestas en este sentido son la creación de un calendario de eventos ciclistas; atraer equipos profesionales para que equipos de ciclismo elijan Córdoba como base de entrenamiento; desarrollar rutas temáticas; crear zonas de entrenamiento seguras y accesibles y mejorar la señalización de las rutas; promocionar el turismo ciclista y organizar eventos para aficionados.

Los beneficios esperados son la "generación de empleo en el sector turístico, hostelero y deportivo", el posicionamiento de Córdoba "como destino turístico de referencia para el ciclismo deportivo" y la mejora de "la imagen de la provincia, asociando Córdoba a un estilo de vida saludable y activo"

En definitiva, la Iniciativa Córdoba 20-30 resume el proyecto como "una acción ambiciosa para convertir a Córdoba en un referente del ciclismo de carretera, aprovechando sus recursos naturales y orografía variada a lo largo de la provincia". Al hacerlo, "se busca generar un impacto positivo en la economía local, promover un estilo de vida saludable y posicionar a Córdoba como un destino turístico-deportivo atrayente".