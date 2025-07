Protesta de CGT en Jaén para denunciar la "impresionante falta de medios" en el Infoca

JAÉN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca en Jaén han denunciado la "falta de medios impresionante" que sufren, con Cedefos "vacíos", "sin el equipo de protección" (EPI) o vehículos nuevos que no pueden utilizarse por "falta de personal" o porque "no sirven para terreno forestal". Una situación que han contrapuesto a la "parafernalia" y el "llenarse la boca" con mejoras por parte de la Junta, a la que reclaman soluciones.

Así lo ha indicado a los periodistas Cristóbal Lendínez, secretario general de Campo, Agricultura, Ganadería y Pesca de CGT-Jaén, sindicato que ha convocado este jueves una concentración ante la sede del Gobierno andaluz en la capital. Una protesta que forma parte de las movilizaciones que está llevando a cabo en todas las provincias y en las que no descartan llegar a la huelga.

Y es que, pese a que el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, destaca que se ha ampliado el presupuesto del Infoca, "no se ve reflejado en los medios" que tienen.

"Aquí lo único que se está teniendo en cuenta es salir en los medios de comunicación diciendo hemos metido 100 millones más en el plan de lucha contra el incendio. Perfecto, pero ¿dónde está ese dinero?", ha manifestado Lendínez.

Como muestra, ha aludido a la contratación de 102 furgonetas para desplazarse a los incendios, pero que "no tienen la capacidad para llegar a primera línea de fuego", son "de carretera" y, por ejemplo, "una vez que pilla un desnivel, por seguridad, se paran".

"Quien ha firmado esa autorización para esa contratación, una de dos, o no ha visto el pliego de condiciones o no ha hecho un estudio de ese tipo de vehículos", ha considerado Lendínez, quien ha añadido que CGT ha presentado "una querella criminal en el juzgado de Sevilla" para depurar responsabilidades.

El representante sindical también se ha referido a "medios inconpletos", como "camiones que han costado 450.000 euros" y que se encuentran "paralizados porque no existe dotación" suficiente de personal.

En este sentido, ha apuntado que la bolsa de trabajo con personas que en las ofertas públicas de empleo se quedan sin plaza "todavía no se ha activado"; mientras que "la gente que ha conseguido la oferta pública de empleo, la fijeza, está todavía a espera de reconocimientos médicos".

Al hilo, ha señalado que hay "dotaciones de retenes, que son de siete componentes, con cinco, con tres", cuando para poder "hacer un servicio operativo" se necesitan seis.

"¿Qué es lo que están haciendo? Estamos acumulando medios, es decir, quitamos gente de un medio para meterla en otro. ¿Qué ocurre con eso? Que los periodos de descanso que les corresponde a esos compañeros se ven alterados. La conciliación se ve alterada...", ha dicho, no sin lamentar "una falta de operatividad impresionante".

"NADIE AL VOLANTE"

Al respecto, ha hablado de "falta de previsión" y de no contar con "nadie al volante" en la Junta de Andalucía ni la Agencia de Emergencias (EMA), a pesar "de tanta parafernalia y de tanto llenarse la boca de hemos mejorado".

Una mejora que rechazan desde CGT: "Estamos sin medios, los Cedefos están vacíos, no tenemos EPI. ¿Cómo entras en un incendio sin el equipo de protección oficial? No se puede entrar. ¿Qué ocurre? Que esos compañeros tienen que quedarse en el vehículo y no pueden actuar. Eso no ha ocurrido nunca en el Plan Infoca", ha recalcado.

En materia de personal, igualmente, ha criticado que llevan "tres años sin concurso de traslado", aunque el convenio lo contempla "todos los años". Además y pese a las promesas, la Junta mantiene "bloqueado" el reconocimiento de su antigüedad, algo que ha cifrado en unos "17 millones de euros".

Así las cosas, ha exigido la dimisión de Sanz y medidas realmente efectivas para mejorar un dispositivo contra incendios forestales que ahora dispone de "retenes incompletos" y "medios insuficientes". Algo que, en su opinión, repite "lo que se ha producido tanto en sanidad como en educación: un desprestigio del Plan Infoca para llevarlo a su privatización".

"Por lo tanto, estamos aquí defendiendo lo público porque el monte es público, no es privado, no es de unos pocos. Y nuestra obligación como trabajadores públicos es estar aquí defendiéndolo", ha asegurado Lendínez.