El Proyecto Candela de Cáritas Jaén acompañó el año pasado a 195 mujeres en contexto de prostitución

Voluntarios de Cáritas en una de las celebraciones del Jubileo de la Esperanza. - DIÓCESIS DE JAÉN

JAÉN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Candela de Cáritas Diocesana de Jaén acompañó durante el año pasado a 195 mujeres que se encontraban en contexto de prostitución, de las cuales cinco eran víctimas de trata.

A este programa va a dedicar los donativos recibidos en el marco del Jubileo de la Esperanza, según ha informado este viernes la entidad. En concreto, se han recaudaron 24.049,54 euros, procedentes de las colectas de las celebraciones jubilares y de la venta de recuerdos realizados por el Taller de Alfarería Alverna, del Programa de Personas sin Hogar.

Proyecto Candela, del Programa de Mujer de Cáritas, atiende de manera especial a las víctimas de trata y explotación sexual. Inició su andadura en el año 2016 y acompaña a mujeres que están en contextos de prostitución y posibles víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Durante el pasado año, se atendió a 195 mujeres en situación de vulnerabilidad extrema, facilitándoles el contacto del proyecto y acompañándolas siempre que así lo solicitaron. De ellas, cinco eran víctimas de trata de seres humanos y todas ellas víctimas de explotación sexual.

Desde Cáritas se ha explicado que la vivencia personal y comunitaria del Jubileo llevaba aparejado el compromiso social. Un compromiso que el secretariado para el Jubileo de la Conferencia Episcopal Española quiso concretar en un proyecto social.

Fue encargado a la Comisión para la Pastoral Social y Promoción humana y se centró en la realidad de la trata de personas, la explotación sexual y laboral. Por ello, se marcó como objetivo visibilizar y dar a conocer la labor y respuesta de la iglesia ante esta situación.

En el caso de la Diócesis de Jaén, el obispo, Sebastián Chico, abordó la realidad de la trata en una carta pastoral, donde defendió "alzar la voz contra una de las formas más crueles de esclavitud moderna: la trata de personas".

"Esta realidad no es lejana ni invisible. Está aquí, entre nosotros. Mujeres, niños, migrantes y personas vulnerables son víctimas de explotación, abuso y engaño. Cada vida herida por esta lacra clama al cielo, y también a nuestra conciencia cristiana", afirmó.

En esa carta, también recordó que Cáritas lleva décadas trabajando en la Diócesis de Jaén con recursos y los medios que su alcance "para luchar contra esta lacra social y que sigue siendo noticia porque es una realidad callada".

Al respecto, expresó su alegría por que se visibilizase como proyecto jubilar para concienciar sobre esta realidad y animó a "no permanecer indiferentes". "Como discípulos de Cristo, estamos llamados a defender la libertad de los hijos de Dios. Por eso, este proyecto quiere ser un gesto profético: una llamada a acoger, proteger, promover e integrar a quienes han sido víctimas de la trata y cualquier situación de vulnerabilidad por razón de movilidad humana", señaló.