Un proyecto científico liderado desde Granada diseña ejercicio físico personalizado para prevenir el deterioro cognitivo

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) lidera un consorcio internacional integrado por nueve instituciones de ocho países con el objetivo de frenar el deterioro cognitivo antes de su aparición, mediante la prescripción de ejercicio físico personalizado.

La UGR ha informado en una nota de prensa que con el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.Granada) acoge entre este jueves y este viernes la reunión de lanzamiento del proyecto TEIDe, que tiene como objetivo principal "la creación de algoritmos de detección precoz y guías de ejercicio adaptadas a cada individuo para que los profesionales de atención primaria puedan implementarlas en la práctica clínica diaria, promoviendo una prevención de la demencia más accesible, personalizada y proactiva".

El proyecto, financiado por la Unión Europea a través del programa ERA4Health (convocatoria NutriBrain 2024), cuenta con un presupuesto cercano a los dos millones de euros. Su misión es "acercar la evidencia científica sobre los beneficios del ejercicio para el cerebro a la realidad de los centros de salud, proporcionando a los profesionales sanitarios las herramientas científicas y prácticas necesarias para poder actuar en la prevención del deterioro cognitivo".

La premisa de partida del consorcio es que, si bien el ejercicio protege el cerebro, no todas las personas responden por igual al mismo tipo de actividad. Por ello, los investigadores analizarán qué modalidad, intensidad y duración del ejercicio físico resultan más eficaces en función del perfil individual de cada persona. Variables como la edad, el sexo, la condición física, el nivel educativo o el estado cognitivo inicial serán claves para diseñar intervenciones a medida que maximicen los beneficios neuroprotectores del ejercicio físico.

La coordinación de esta ambiciosa iniciativa recae en la investigadora del Departamento de Educación Física y Deportiva de la UGR y el ibs.Granada Irene Esteban-Cornejo. TEIDe reúne a nueve instituciones de España, Noruega, Alemania, Italia, Eslovaquia, Rumanía, Estados Unidos y Canadá, formando un equipo multidisciplinar en el que participan universidades, centros de salud, hospitales, asociaciones de pacientes, empresas tecnológicas y expertos en neurociencia, salud pública y ciencia de datos.

Los resultados que se esperan de TEIDe incluyen el desarrollo de algoritmos predictivos que permitan "identificar el riesgo de demencia, guías detalladas de prescripción de ejercicio personalizado y herramientas digitales de apoyo tanto para los profesionales sanitarios como para los propios ciudadanos".

El propósito final de este esfuerzo colectivo será la incorporación efectiva de todos estos recursos en la rutina de los centros de salud, sentando las bases para un nuevo modelo de prevención que ofrezca herramientas eficaces al sistema sanitario y a la población para el cuidado y la protección de la salud cognitiva.