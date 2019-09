Un proyecto delimitará con georradar refugios antiaéreos de la Guerra Civil en plazas del centro de la capital

Publicado 21/08/2019 18:43:50 CET

Un proyecto de investigación pretende delimitar mediante georradar los refugios antiaéreos que se construyeron en la Guerra Civil en cuatro plazas del centro de Jaén, lo que permitirá la catalogación y el análisis de estos espacios históricos.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el concejal de Cultura, Turismo, Patrimonio y Comunicación, José Manuel Higueras, quien ha explicado que el Ayuntamiento, a través del Patronato de Cultura, Turismo y Patrimonio, va a colaborar con la Universidad de Jaén (UJA) en este proyecto concedido por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG).

El objetivo es poner en valor y proceder a la catalogación y análisis de la arquitectura militar defensiva de la Guerra Civil española en la provincia. En concreto, en Jaén capital se han comenzado a dar ya los permisos pertinentes para localizar y delimitar, mediante un georradar, los refugios antiaéreos que se construyeron en cuatro plazas del centro: San Ildefonso, El Pósito, La Merced y Cruz Rueda para defender a la población de los ataques del bando sublevado.

Los trabajos no son invasivos, puesto que realiza un escáner del subsuelo sin necesidad de levantar el pavimento, ni embaldosado, por lo que no se ejecutará obra alguna, según el edil, quien se ha mostrado convencido de que este proyecto "viene muy bien para conocer la historia de la arquitectura civil en la ciudad". Además, las intervenciones se prevén para la última semana de septiembre, en horario de tarde noche, con el objetivo de no interrumpir demasiado el tráfico rodado.

Higueras ha destacado la apuesta municipal por esta importante iniciativa, no solo para la capital sino también para la provincia, ya que "tiene como pretensión proteger el patrimonio ante futuras acciones urbanísticas, además de servir como trampolín para la elaboración de futuras acciones tendentes a revalorizar el turismo local sostenible, así como la elaboración de posibles actividades educativas".

El equipo del proyecto está formado por cuatro historiadores y didactas de las Ciencias Sociales como son Santiago Jaén Milla, María del Consuelo Díez, Antonia García y Alba de la Cruz, así como los arqueólogos Juan Carlos Castillo, José Luis Serrano, José Luis Castillo, Mercedes Navarro, Eva María Montes y Miguel Ángel Lechuga y el geofísico José Antonio Peláez.

Sobre cada uno de los vestigios que se localicen se realizará una base de datos con información y se recopilará toda la documentación existente sobre este patrimonio, tanto textual, como fotográfica, cartográfica y bibliográfica.

Igualmente, una vez finalizada la investigación, se divulgará este patrimonio entre la sociedad jiennense para crear vínculos emocionales que les permita la apropiación del mismo y así participar de su conservación, salvaguarda, uso y disfrute.