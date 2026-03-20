Un proyecto del IES Carolina Coronado (Almendralejo) gana el IX Ím Growlaber Andalucía Occidental y Extremadura de Cesur

Un proyecto del IES Carolina Coronado de Almendralejo gana la novena edición de Ím Growlaber Andalucía Occidental y Extremadura, organizada por Cesur. - CESUR

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Magnetic e-motion del IES Carolina Coronado de Almendralejo (Badajoz) se ha hecho con la victoria de la novena edición de Ím Growlaber Andalucía Occidental y Extremadura, el programa-concurso de emprendimiento juvenil que organiza el Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur.

Según ha informado Cesur en una nota, los alumnos de Almendralejo han resultado vencedores, de un total de 120 proyectos presentados, en la final del programa-concurso celebrada en la Fundación Cajasol, en Sevilla, y en la que han participado los centros procedentes de Extremadura y de las provincias andaluzas occidentales.

De esta manera, estos ganadores se suman a los estudiantes del colegio Novaschool Añoreta, que obtuvieron el primer puesto este jueves en Málaga en la final para los centros de Andalucía Oriental. Así, el equipo ganador, compuesto por los alumnos Vicente Machío Reyes, Fernando Caballero Rubio, Jaime Mayordomo Franco y Germán Tribiño Sánchez han presentado un dispositivo capaz de "transformar la energía mecánica que realizamos al movernos en energía eléctrica y almacenarla".

Por tanto, una propuesta que les ha hecho merecedores del primer premio y lograr una dotación económica de 1.000 euros para invertir en material escolar para su centro educativo, un lote de productos de Scalpers y Silbon y una visita a las instalaciones de una empresa asociada a Cesur.

Paralelamente, el segundo puesto ha sido para Farmax, un proyecto que consiste en un sistema de drones para repartir medicamentos en pueblos de la España vacía, donde muchas personas, especialmente mayores, tienen dificultades para acceder a farmacias o centros de salud. Ha sido presentado los por los alumnos Jaime Guardiola, Antonio Alarcón, Carla Martínez de Azcona y Lucía Suárez del colegio Highlands de Sevilla. Han obtenido una dotación económica de 500 euros para invertir en material escolar para su centro educativo y un lote de productos de Scalpers y Silbon.

Mientras que el tercer puesto ha recaído en PillAI, que consiste en una app con IA, que pretende "facilitar" la ingesta o toma de medicamentos por parte de las personas mayores. Este proyecto ha sido presentado por los alumnos Eva María Casasola Góngora, Daniela Díaz Pérez, Mariam Loza Hurtado y Olga Pérez Marín del colegio SAFA, de Écija (Sevilla). Han recibido una dotación económica de 300 euros para material escolar para su centro educativo y un lote de productos de Scalpers y Silbon.

El evento, presentado por Carlota García-Jarana, adjunta a la Dirección General de Cesur, ha estado presidido por el vicepresidente ejecutivo de Cesur, Fernando Seco, quien ha formado parte del jurado junto al director general de Neste, Ricardo Arjona Antolín; la directora de Clientes, Comunicación e Innovación de Insur, Raquel Bravo; la adjunta de dirección de la Fundación Cajasol, Mercedes Camacho; la directora de internacional en City Sightseeing, María Molina.

Así, como la consejera de Grupo Martín Casillas, Carmen Martín; la directora de Recursos Humanos de Scalpers, Ana Yurrita; el director territorial en el Sur y Este de España en TK Elevator, ; el Public Policy Lead en Glovo, Marc Martínez; la Chieff Commercial Officer de Catenon, Mariana Spata, la adjunta a la Dirección General de Cesur, Carlota García-Jarana y la directora adjunta de GeneraSur, Ana Martínez.

ÍM GROWLABER, INICIATIVA PROMOVIDA POR CESUR

Ím Growlaber es una iniciativa promovida por el Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, que se articula en torno a un concurso en el que los participantes deben desarrollar un proyecto encuadrado en dos temáticas: Ciencia y Tecnología y Economía y Empresa.

Durante cuatro meses, y contando con la ayuda de sus tutores y profesores, los alumnos, organizados en grupos, trabajan en los proyectos que presentan en una final ante un jurado especializado. Además, el proyecto se complementa con diferentes sesiones y conferencias impartidas por destacados empresarios y profesionales de distintas áreas como la economía, las matemáticas, el emprendimiento o las nuevas tecnologías.

Por último, casi un millar alumnos de centros públicos, privados y concertados de todas las provincias de Andalucía y Extremadura, así como de Ceuta y Melilla han formado parte de este proyecto que cuenta con la colaboración de Fundación Cajasol, Grupo Martín Casillas, Davante, Insur, TK Elevator, Acesur, Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno Covap, Glovo y Cox, así como la colaboración de Coca-Cola, Scalpers, La Muralla, Silbon y Dicentis.