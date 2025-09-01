PSOE-A se activa "en modo campaña" para presentar su "alternativa" con Montero compaginando ser candidata y ministra

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación Política y Formación del PSOE-A, Fernando López Gil, ha anunciado este lunes que "el PSOE de Andalucía ha activado desde ya a toda su organización en el modo de campaña" de cara a presentar su "alternativa" a las próximas elecciones andaluzas, previstas para el próximo año 2026 y a las que los socialistas concurrirán con una candidatura encabezada por María Jesús Montero, de quien, en todo caso, ha defendido que mantenga sus cargos de vicepresidenta primera y ministra de Hacienda en el Gobierno de España "mientras no se convoquen las elecciones" autonómicas.

Así lo ha apuntado Fernando López Gil en una rueda de prensa en la sede regional del partido en Sevilla en la que ha explicado que el PSOE-A activa ese "modo de campaña" no porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "venga jugando con los andaluces y tonteando con las fechas de las elecciones", sino porque los socialistas tienen la "profunda convicción de que los andaluces quieren que las cosas cambien en Andalucía de verdad", y que "cambie casi todo" en esta región.

El también parlamentario socialista ha señalado al respecto que los andaluces "están padeciendo y están frustrados por la situación que viven los servicios públicos de Andalucía, donde ha habido un claro abandono no ya sólo de la sanidad, que es evidente, sino también" en otras materias "como la educación, la justicia o las emergencias".

De este modo, ha señalado que los andaluces perciben que "su vida ha cambiado" en "casi todo" mientras que "la Junta de Andalucía no ha cambiado como cambia el resto de su vida". "Sienten que tienen una administración que es del siglo XX, que funciona con tiritas y con parches", ha abundado el representante del PSOE-A, quien en ese sentido ha indicado que lo que los andaluces "quieren y lo que nos piden es una administración del siglo XXI que dé respuesta y esté adecuada a esos cambios".

Se trata, según ha abundado, de "unos cambios que den respuesta real desde el punto de vista normativo, que cambien las leyes de Andalucía" para dar "respuesta" a las novedades que surgen en materia de energía, turismo o economía, así como "en el ámbito de la planificación" o "de los servicios públicos".

Dicho esto, el parlamentario y dirigente socialista ha señalado que estas próximas elecciones andaluzas "van a ir y ya van del PSOE", porque desde el PP-A "hablan mucho más de María Jesús Montero, del PSOE, que del presidente de la Junta o lo que hace el Gobierno" de Juanma Moreno, según ha puesto de relieve.

EL "PROYECTO DE CAMBIO" QUE IMPULSA MONTERO

Según ha augurado López Gil, el protagonismo del PSOE-A en este contexto va a ir a más porque su secretaria general y candidata, María Jesús Montero, "ha estado todo el verano trabajando con nosotros, con la gente que va a dirigir la campaña, trasladándonos el proyecto de cambio que quiere para Andalucía, cómo quiere cambiar" este comunidad.

Dicho esto, ha precisado que el "modo de campaña" en el que ha anunciado que se pone desde ya el PSOE-A no significa que los socialistas se pongan "a repartir papeletas o a pedir el voto a los andaluces", sino que consiste en "presentar un proyecto alternativo para Andalucía" a los ciudadanos.

Al respecto, ha explicado que lo que les "ha encomendado" María Jesús Montero es que "esta campaña hable más, mucho más del proyecto de transformación para Andalucía" que abanderan los socialistas y "mucho menos de lo que no hace Moreno Bonilla como presidente", y que el PSOE-A pase "de ser un partido de oposición" a presentar "la única alternativa de gobierno y de cambio para Andalucía".

"Por tanto, ese será nuestro principal objetivo: explicarle a la ciudadanía cómo va a ser esa Andalucía en el futuro, cómo van a ser los servicios públicos, la sanidad, la educación, la justicia", ha abundado Fernando López Gil antes de avanzar que, en ese "modo de campaña" en el que se activa el PSOE-A, se van a "poner en marcha muchas acciones continuadas en el tiempo", hasta que se convoquen las próximas elecciones andaluzas.

El secretario de Comunicación Política y Formación del PSOE-A ha defendido también que su partido necesita "tiempo" para explicar a la ciudadanía su "proyecto de cambio y de transformación de la vida de los andaluces", y para ello los socialistas van a impulsar "una campaña de comunicación, social, de movilización, de diálogo permanente con agentes claves, con colectivos y con ciudadanía para exponer, para diseñar conjuntamente ese proyecto de cambio".

LA CANDIDATURA DE MONTERO

De cara a dichos comicios, y a preguntas de los periodistas sobre la compatibilidad de María Jesús Montero como candidata y ministra, Fernando López Gil ha defendido que esa simultaneidad de cargos es algo "beneficioso" para los socialistas andaluces, que entienden que contar de líder con "la mujer con más poder de este país" actualmente es "una garantía para Andalucía y el PSOE de Andalucía", y "lo único que hace es fortalecer" al partido.

Al respecto, ha señalado que "sólo hay que ver el enorme impacto que tiene cada vez que viene" María Jesús Montero "todas las semanas a hacer campaña y a presentar iniciativas del PSOE de Andalucía, o a su labor institucional", así como ha incidido en señalar que "el PP solamente se dedica en sus intervenciones a atacar" a la dirigente socialista y "a pedirle que deje de ser ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno de España".

"Si lo piden, evidentemente, es porque no les interesa que siga siendo" ministra y vicepresidenta, ha dicho Fernando López Gil en referencia a los 'populares' y antes de manifestar que, por el contrario, a los socialistas les "interesa" que Montero siga compaginando esos cargos, "porque sigue velando por los intereses de Andalucía".

Así, ha defendido que quien "más trabaja por Andalucía, por la dejación que hace el presidente de la Junta, es la ministra de Hacienda", así como que "cada vez que ocurre algo bueno para una comunidad en España ocurre más en Andalucía; cada vez que se condona deuda porque se ha llegado a un acuerdo a nivel nacional, la que más beneficiada sale es Andalucía", o "cuando se sube el salario mínimo en España, a quien más beneficia es a Andalucía".

"Por tanto, la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, cada vez que hace una acción a nivel nacional, está beneficiando y trabajando por Andalucía", según ha proclamado Fernando López Gil para concluir sentenciando que, para los socialistas andaluces, "es un valor" que Montero compagine sus cargos en el Gobierno y como candidata y líder del PSOE-A, desde la premisa de que "es compatible", y, "mientras no se convoquen elecciones, nos parece imprescindible que siga estando donde está", según ha zanjado.