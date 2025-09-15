PSOE-A acusa a Junta de pasar siete años "buscando trampas para ocultar las listas de espera en lugar de solucionarlas"

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, ha criticado que el Gobierno del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lleva siete años "más dedicado a buscar trampas para engañar sobre las listas de espera que a solucionarlas".

Así lo ha manifestado en una nota tras la publicación, este lunes, de los datos correspondientes a las listas de espera del mes de junio de 2025 por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Entre las "trampas" que ha señalado, la portavoz socialista ha destacado que la Junta de Andalucía "no contabiliza las pruebas diagnósticas". "Es decir, que cualquier andaluz que esté esperando una ecografía, una mamografía, un TAC o cualquier tipo de prueba diagnóstica, ahora mismo está en el limbo sanitario, no aparece en ninguna lista", ha explicado.

Asimismo, Férriz ha denunciado que las listas de espera "siguen acumulando a más de un millón de personas a la espera de una consulta externa o de una intervención quirúrgica, a lo que se suma al menos otro millón en espera de alguna prueba diagnóstica". "En total, las listas de espera en Andalucía no bajan de los dos millones de personas", ha reprochado.

Ante ello, la portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento se ha preguntado "si no se cansa Moreno de reírse en la cara de todos los andaluces". En esa línea, ha insistido en que ha quedado "totalmente demostrado que la solución para la reducción de las listas de espera no era dar dinero ni forrar a la sanidad privada, porque desde 2018 a aquí se han triplicado".

En este sentido, ha señalado que, desde 2018, la lista de espera conjunta --que incluye consultas con especialistas e intervenciones quirúrgicas-- se ha incrementado en casi un 26%, lo que se traduce en 215.987 andaluces más en lista de espera que hace siete años. Además, ha subrayado que el número de personas que esperan más de 60 días para ser atendidas por un especialista ha crecido en 143.008, un 46,8% más, mientras que los pacientes fuera del plazo garantizado para una operación han aumentado en 11.184, lo que supone un incremento del 95,1%.

"¿Tenemos la peor sanidad pública de España y Moreno viene a contarnos ahora que las listas de espera han bajado?", se ha preguntado con ironía Férriz, quien ha advertido de que no hay "campaña que pueda tapar el sufrimiento de dos millones de andaluces en listas de espera".