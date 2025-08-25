El PSOE acusa a Moreno de "boicotear" a la Universidad de Granada "con la complicidad de Carazo"

GRANADA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha cargado contra el Partido Popular por lo que consideran un "boicot planificado" a la Universidad de Granada (UGR). Así, han asegurado que la decisión de la Junta de Andalucía de rechazar, por segunda vez, la implantación de los grados de Inteligencia Artificial e Ingeniería Biomédica en la UGR, mientras se blindan titulaciones similares en centros privados de Málaga, es "un ataque en toda regla" a Granada.

El viceportavoz socialista, Paco Cuenca, ha criticado este lunes en rueda de prensa que Juanma Moreno "le está poniendo el pie encima al desarrollo, al proyecto de ciudad y a la visión ambiciosa que una ciudad de la ciencia como Granada debe tener".

Cuenca considera que este veto no es un error, sino "una estrategia clara y vil que hace un daño tremendo y terrible a Granada, no solo a su prestigio y a su universidad, sino también contra el modelo económico basado en el conocimiento, al desarrollo de empleo y al futuro de los jóvenes granadinos". Además, el edil socialista señala directamente a la alcaldesa, Marifrán Carazo, "por su silencio cómplice".

Cuenca ha recordado que hace apenas unos días se conoció que, según el ránking de Shanghái, la Universidad de Granada vuelve a situarse como la primera de Andalucía, entre las más relevantes de España y líder mundial en ámbitos como la computación y la biomedicina. Sin embargo, ha criticado, "la Junta ha decidido dar una patada a la Universidad de Granada precisamente en las especialidades donde somos más relevantes".

Cuenca señala la intención del PP de "ayudar a los negocios de la universidad privada en contra de la universidad pública". Esta estrategia del PP "viene a desmantelar algo que nos costó mucho esfuerzo y que conseguimos en el mandato anterior firmando un pacto de ciudad en el Carmen de los Mártires, con unanimidad con instituciones y agentes sociales, y que se basaba en un modelo de conocimiento".

Y añade, "Carazo debe dejar de ponerle el pie encima a esta ciudad y ser capaz de reconocer que Granada no es solo una ciudad de bares y turismo, sino también de ciencia. Además es necesario "recuperar la alianza conseguida con la UGR" y "restaurar otro hito socialista, como fue la Mesa de la Ciencia".

"Desde el PSOE exigimos a la Junta que rectifique de inmediato y autorice los nuevos grados en la UGR. Granada no puede seguir pagando el peaje de los caprichos de Moreno Bonilla ni de la sumisión de Carazo. La UGR no es un obstáculo, es el corazón del futuro de Granada y no vamos a permitir que la conviertan en moneda de cambio", concluye Cuenca.