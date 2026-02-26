PSOE-A acusa a Moreno de "desaparecer" de los sitios afectados por el temporal y él lamenta que vuelvan al "politiqueo"

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 26 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada del Pleno del Parlamento andaluz donde ha tenido lugar - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de "desaparecer" de los lugares afectados por el reciente 'tren de borrascas' que ha sacudido a la comunidad autónoma a principios de este año, "cuando se van las cámaras" de televisión, una crítica a la que el dirigente 'popular' ha respondido lamentando lo "poco" que "le ha durado el tono conciliador" a los socialistas, y que hayan decidido "volver al politiqueo de siempre".

Han sido reproches que María Márquez y Juanma Moreno se han intercambiado en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde la portavoz socialista ha reivindicado la reacción del Gobierno de España en ayuda de los andaluces afectados por dicha serie de borrascas.

Así, la también vicesecretaria general del PSOE-A ha remarcado que los socialistas pueden decir que ellos, donde gobiernan, han "cumplido con Andalucía", y ha indicado a Moreno que "debería hacer lo mismo" y cumplir con los andaluces "más rapidito", y con "todos los recursos y esfuerzos de su Gobierno", que "deberían volcarse en este momento en solucionar los problemas de miles de andaluces que hoy todavía siguen teniendo sus casas y sus negocios inundados de barro", y que "lo han perdido absolutamente todo" tras dichas borrascas.

María Márquez ha lamentado que se ha "confirmado" que, "para salir en la foto", Juanma Moreno "es el más rápido" y "ahí no hay quien le gane", pero "para trabajar y gestionar las soluciones que los andaluces necesitan, ahí nunca llega a tiempo".

La portavoz socialista ha incidido en defender que el Gobierno de España reaccionó "desde el minuto uno, declarando la zona catastrófica" en los lugares afectados, "habilitando el Fondo de Contingencia, permitiendo que se gaste el remanente que pidió" la propia Junta de Andalucía, "reduciendo las peonadas" mínimas necesarias para acceder al subsidio agrario "de 35 a cinco, bajando los impuestos a los afectados, abriendo oficinas que ya están en marcha en los municipios afectados, y poniendo encima de la mesa 7.000 millones de euros de ayudas directas a los afectados".

"El Gobierno de España ha dicho que sí a todo lo que se le ha pedido" y "ha superado hasta lo que pedía" el presidente de la Junta, le ha indicado María Márquez a Moreno, a quien ha afeado que "se ha quedado cortito" con las ayudas que "ha puesto encima de la mesa", de las que "lo único que sabemos es que tiene un plan", el denominado 'Actúa', y "por lo que vamos conociendo parece que van a actuar poquito y lento", ha advertido.

En esa línea, Márquez ha contrapuesto los "7.000 millones de euros" que el Gobierno central ha puesto "encima de la mesa", con los "1.700 millones" que ha anunciado la Junta y de los que "ni siquiera sabemos de dónde van a salir", según ha apostillado la portavoz socialista, quien también ha afeado a Moreno que ha anunciado "35 millones de euros" para los ayuntamientos frente a "2.000 millones" comprometidos por el Gobierno para dichas administraciones.

La representante del PSOE-A ha afeado además que la Junta ha anunciado "rebajas fiscales que la gente no verá hasta 2027", y frente a ello ha puesto de relieve que "las ayudas del Gobierno se pueden empezar a cobrar en las próximas semanas".

En ese punto, María Márquez ha espetado a Moreno que "lo verdaderamente importante para la gente pasa cuando se van las cámaras, y, lamentablemente para los andaluces, cuando se van las cámaras usted desaparece siempre".

Juanma Moreno le ha respondido lamentando "qué poco le ha durado el tono conciliador" a la portavoz socialista, y ha lamentado que no haya sido "capaz ni siquiera de esperar a que pase este mes de febrero, que ha sido terrible para muchas familias, para volver al politiqueo de siempre, al de las medias verdades, muchas mentiras y de desenfoque".

MORENO CUESTIONA LA "CREDIBILIDAD" DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Además, el presidente ha replicado a la portavoz socialista que "de nada sirven las ayudas que anuncian" desde el Gobierno de Pedro Sánchez teniendo en cuenta que tras la 'dana' de Valencia de octubre de 2024 comprometieron ayudas de las que "hay 3.500 millones sin ejecutar", mientras que "hubo retrasos de hasta tres años" en las ayudas anunciadas tras la erupción del volcán de La Palma en 2021.

Por eso, Moreno ha indicado que "la credibilidad que tiene el Gobierno de España en este tipo de cosas es bastante limitada por las experiencias anteriores", al tiempo que ha afeado a María Márquez que reivindique los "7.000 millones de euros" de ayudas del Gobierno por el temporal "como si fueran una panacea" cuando el último Presupuesto del Estado aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez --para el ejercicio de 2023, y prorrogado desde entonces-- asciende a "583.000 millones de euros", mientras que el de este año de la Junta es de "51.000 millones".

Así, Moreno ha defendido que, "proporcionalmente, la Junta pone bastante más recursos que todo el Estado" en dichas ayudas, y con la "diferencia importante" de que el Gobierno andaluz reparte "las ayudas de verdad" y los ciudadanos "se las creen, porque saben que esos 1.800 millones de euros van a llegar a sus destinatarios, y no hacemos cosas a granel", ha añadido.

María Márquez ha replicado al presidente que los socialistas andaluces le dijeron que le iban a "acompañar en la emergencia y eso hicimos, que íbamos a poner soluciones encima de la emergencia y hemos hecho, y eso hemos hecho", y también que van a "exigirle hasta el último céntimo de los recursos públicos para ayudar a los andaluces". "Esa es nuestra tarea", ha subrayado antes de concluir sentenciando que "nuestra lealtad es con los andaluces, no con usted", con Juanma Moreno.

El presidente ha respondido a María Márquez afeándole que no haya dicho "ni pío de la situación que estamos pasando en Andalucía" con "pérdidas millonarias" por la "tardanza" en la reapertura de la línea ferroviaria entre Sevilla y Madrid tras el accidente de Adamuz (Córdoba), y por "no abrir" aún la línea de alta velocidad con Málaga, cuando la Semana Santa está "a la vuelta de la esquina", y dicha conexión por tren es "fundamental para la viabilidad económica y los contratos" de muchas "empresas pequeñas y autónomos".

También ha afeado a la portavoz socialista que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido "incapaz de abrir un solo kilómetro de cercanías en ocho años" en Andalucía, y sólo ha podido "inaugurar 3,5 kilómetros de autovía" en la comunidad, en referencia al enlace de La Pañoleta en Camas (Sevilla).

Y, finalmente, tras aludir a las obras del puente del Quinto Centenario de Sevilla, que "está paralizado, que ha costado el doble" y del que "encima nos hemos enterado que hay unas 'mordidas' extraordinarias", Moreno ha sentenciado que "el emblema de la gestión de los servicios públicos" por parte del PSOE es "corrupción, parálisis y falta de interés por Andalucía".