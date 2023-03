El PSOE advierte al alcalde de que los colectivos de Córdoba tienen que "cobrar sus convenios"

CÓRDOBA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha advertido este jueves al alcalde, José María Bellido (PP), de que los colectivos de la ciudad tienen que "cobrar sus convenios", de modo que a 15 de marzo "sigue sin haber presupuesto", cuando es "la herramienta fundamental para gestionar la ciudad".

En una rueda de prensa, el edil ha manifestado que, "mientras no haya presupuesto, seguiremos con una ciudad totalmente abandonada y con muchos colectivos que están haciendo su trabajo y no saben ni cómo, ni cuándo van a cobrar".

Ha recordado que "en muchos casos se trata de subvenciones nominativas" y que el PSOE se ofreció al alcalde para que las trajese a Pleno y se aprobaran. "Estamos hablando de asociaciones y colectivos como la Agrupación de Hermandades y Cofradías, que la Semana Santa empieza en unos días y todavía no saben cuándo, ni cómo van a cobrar, porque el Consistorio no ha hecho su tarea, o la Asociación Carnavalesca, que ya ha desarrollado su actividad, ha hecho el gasto y todavía no sabe cuándo cobrará".

Según ha remarcado, "hay muchos más ejemplos de asociaciones y colectivos, beneficiarios de convenios nominativos por valor de cinco millones de euros en total, que desarrollan su trabajo en la ciudad desde hace años y ahora el alcalde no les da respuesta".

Frente a ello, ha criticado que "el alcalde emplea su tiempo en vender humo, como con Aucorsa, con un anuncio vacío, cuando sabe que el único gobierno que transformó y renovó la flota fue el socialista de Isabel Ambrosio".

Así, Romero ha asegurado que, "en lo que va de mandato, el gobierno municipal del PP sólo ha comprado cuatro autobuses, dos minibuses y cuatro que se esperan". En definitiva, ha agregado, "no hay apuesta por el transporte público igual que no hay apuesta por tener presupuesto", ha apostillado.

Al respecto, el concejal ha lamentado que "ni el alcalde ni el delegado de Hacienda han hecho ningún intento de pactar el presupuesto con ningún grupo político". "De nuevo le reiteramos a Bellido que seguimos dispuestos a aprobar en Pleno los convenios, aunque no le interesa", ha dicho el socialista.

LA RECOGIDA NEUMÁTICA DE RESIDUOS

En otro orden de cosas, el portavoz ha anunciado que su grupo va a votar en contra del acatamiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula la recogida neumática de basura en la ciudad, después de que el gobierno municipal haya anunciado que no la recurrirá.

A los socialistas les parece "una irresponsabilidad por parte del alcalde y de Salvador Fuentes, su delegado de Urbanismo", siendo "un proyecto que se remonta al año 2005 y muchos promotores, pero sobre todo vecinos, han pagado la instalación para la recogida neumática de basura, una inversión de más de 20 millones de euros". "Ahora se encuentran con que no pueden utilizarla", ha reprochado.

En este sentido, ha manifestado que "no se puede permitir que no funcione la recogida neumática", de modo que "el Ayuntamiento tiene que hacer su trabajo y construir las dos centrales de recogida de basura", ha defendido, para añadir que "no le queda más remedio, porque hay que darle servicio a los ciudadanos que han invertido parte de su patrimonio para que sus viviendas tengan esa instalación".

"Si los afectados deciden reclamar el dinero invertido, el Consistorio tendría que devolver 20 millones de euros más intereses desde el año 2005", ha avisado, al tiempo que ha apuntado que "ésta es la incapacidad de gestión de Bellido", a quien le ha pedido que "se ponga a trabajar de una vez, porque él sabe bien que no hay acuerdo y que puede llevar al desastre a la tesorería del Ayuntamiento con las reclamaciones de los promotores y los usuarios".