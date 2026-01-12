El PSOE advierte del coste extra por alrededor de un millón de euros del "monopoly urbanístico del PP" en Granada

Los concejales del PSOE en Granada Jacobo Calvo y Raquel Ruz - PSOE

GRANADA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha cifrado este lunes el alrededor de un millón de euros el coste extra que supondrá para el Consistorio granadino lo que ha denominado como "monopoly urbanístico del PP" al hilo de una condena a la que el consistorio habrá de hacer frente por una discoteca en la zona del Serrallo.

En una nota de prensa tras una comparecencia informativa, la portavoz del grupo municipal socialista, Raquel Ruz, junto al concejal Jacobo Calvo, ha denunciado públicamente la "nefasta herencia" y el impacto económico que "las sentencias judiciales por la gestión urbanística del PP están teniendo sobre el presente y el futuro de Granada".

Ruz ha iniciado su intervención informando sobre la citada sentencia firme relativa a la discoteca del Serrallo, que, según ha detallado el PSOE, "obliga al Ayuntamiento a pagar 600.000 euros, una cifra que con los intereses de demora rozará el millón de euros".

La edil socialista ha destacado que "no es un caso aislado ni un error administrativo; es una trama, una manera de entender Granada en la que el urbanismo sirve para que unos pocos se enriquezcan", al tiempo que ha recordado que tanto la alcaldesa, Marifrán Carazo, como su primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, formaban parte del gobierno del PP, con José Torres Hurtado como alcalde, cuya gestión Ruz ha dicho que "llevó a la ciudad a la bancarrota".

Desde el PSOE han hecho un desglose de las condenas que el Ayuntamiento ha tenido que afrontar en la última década debido a la gestión de los populares, "como el caso Penta en La Chana, con 16,5 millones de euros" por "regalar" aprovechamientos urbanísticos en suelos que no eran municipales. Por este caso, según Ruz, "se sigue pagando un millón de euros al año hasta 2027".

A esto se suman "los 1,5 millones de euros de Villa Pineda por convenios declarados inviables, el millón y medio del pabellón Mulhacén por ocupar ilegalmente terrenos privados, el millón de euros del Cerrillo de Maracena por expropiaciones irregulares, entre otros".

"Con estos 30 millones de euros se podría haber limpiado Granada de arriba abajo, que buena falta le hace, o construidos cientos de viviendas de alquiler asequible en La Azulejera", ha sentenciado la portavoz, quien acusa al PP de "jugar al monopoly con el dinero de los granadinos".

Por su parte, Jacobo Calvo ha profundizado en las consecuencias técnicas y sociales de esta deuda y ha criticado que el PP está utilizando el patrimonio municipal de suelo como un "cajero automático" para "pagar sentencias en lugar de para crear un parque público de vivienda".

"No hay peor opción cuando se juega al monopoly que tener que vender tus casas. Eso demuestra crisis y mala gestión. El PP está malvendiendo el suelo de Granada para tapar los agujeros que ellos mismos crearon, impidiendo que hoy podamos ofrecer soluciones a los jóvenes que no pueden pagar un alquiler", ha explicado el concejal.

Calvo también ha vinculado este "agujero económico" con la imposibilidad en contratar personal en el Ayuntamiento en los últimos años debido al "desastre económico de los populares", ya que, al estar sometidos a planes de ajuste por la deuda heredada, el consistorio se ha visto obligado a amortizar jubilaciones sin reponer plazas desde casi 2016.

"La situación más de una década después de la era Torres Hurtado es que, cada vez tenemos menos personal para atender a la ciudadanía porque el dinero se va en intereses de demora y sentencias judiciales", ha aclarado.

Finalmente, los ediles socialistas han contrastado el modelo de los populares con la gestión del PSOE en 2016 y 2021, en el marco del que han resaltado que "se logró reducir la deuda y el periodo medio de pago a proveedores, aún teniendo que hacer frente al pago de estas sentencias millonarias".

Al respecto, ha sentenciado que "nosotros trabajamos por el interés general, mientras que el PP, cuando gobierna, despilfarra y, cuando está en la oposición, utiliza la bandera del 'cuanto peor, mejor", ha concluido Calvo, poniendo como ejemplo "el reciente rechazo del PP andaluz a los fondos del Gobierno de España para servicios públicos".