El PSOE advierte de que la "deriva privatizadora" de Moreno "debilita y descapitaliza" la educación pública en Andalucía

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, junto a el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, y la la alcaldesa y secretaria general del PSOE de Úbeda, Toni Olivares, durante el foro sobre educación organizado por el PSOE. - PSOE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha advertido este martes de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, está conduciendo a Andalucía hacia una "deriva privatizadora" que implica, a su juicio, "un debilitamiento y una descapitalización de la educación pública".

Durante su intervención en un foro sobre educación organizado por el PSOE de Jaén en Úbeda, De la Rosa ha subrayado que la educación "construye sociedad" y ha diferenciado entre dos modelos: uno "que une" y otro "que segrega". En este sentido, ha defendido que la educación pública es un elemento de "cohesión social para que haya igualdad de oportunidades para todos los niños, con independencia de su lugar de residencia o de su situación económica".

No obstante, ha denunciado que en Andalucía la educación pública atraviesa un proceso de "descapitalización", marcado por "la privatización de servicios y el cierre de unidades y centros educativo"s. Según ha señalado, el Gobierno andaluz "ha cerrado más de 3.500 aulas, ha triplicado la oferta de Formación Profesional privada y ha reducido en un tercio la oferta pública", además del "impulso" a seis universidades privadas.

Por el contrario, ha defendido que el Gobierno de España ha aprobado en Consejo de Ministros un proyecto de ley para la bajada de ratios y la limitación de horas lectivas para el profesorado, lo que redundará "en una mejor atención y mayor calidad" en la enseñanza.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha acusado al presidente del Ejecutivo andaluz de "convertir la educación en un negocio en vez de en un derecho". "Para Moreno, la educación pública son solo números en una hoja de Excel", ha criticado, al tiempo que ha recriminado que "ha cerrado siete centros en la provincia, ha recortado 234 aulas de infantil y primaria, ha encarecido comedores y aula matinal y ha dejado la FP pública sin plazas suficientes".

Latorre también ha centrado su atención en la Universidad de Jaén (UJA), que, según ha denunciado, lleva cinco años "sufriendo un intento de asfixia financiera" por parte del Gobierno de Moreno, un conflicto que, a su juicio, "pretende resolver con propaganda" a pocas semanas de las elecciones.

Frente a ello, ha reivindicado el modelo del PSOE, basado en "una defensa de la educación pública, el refuerzo de las plantillas docentes para mejorar la calidad educativa, el aumento de las becas y una mayor financiación universitaria, así como más recursos para el alumnado con mayores necesidades".

En esta línea, ha asegurado que el Gobierno central ya está avanzando en esa dirección, destacando la inversión "histórica" de más de 2.500 millones de euros en becas. "Ese es el camino que queremos también para Andalucía: más recursos para la educación pública", ha apostillado.

Por su parte, la alcaldesa y secretaria general del PSOE de Úbeda, Toni Olivares, ha valorado que el PSOE "siempre se ha caracterizado por defender los servicios públicos, especialmente en sanidad y educación, y más ahora frente a la destrucción a la que nos lleva el Gobierno del PP en Andalucía".

Asimismo, ha recordado que la educación es "fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades" y ha lamentado que en Andalucía "se están mermando las líneas educativas en los centros públicos". Como ejemplo, ha señalado el caso de Úbeda, donde "todos los colegios cuentan ya con una sola línea", una situación que, según ha destacado, "no se había producido nunca".

Olivares ha defendido que existen otros modelos que sí apuestan por la calidad educativa, mediante la reducción de ratios y el refuerzo de las plantillas docentes, y ha subrayado que ese es el enfoque que el PSOE "quiere poner sobre la mesa".