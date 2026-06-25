El PSOE-A advierte de "graves fallos" en la gestión de la Junta en el programa de detección precoz del cáncer de mama

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Jesús Montero, en imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido los programas de detección precoz como una "herramienta fundamental para frenar el avance del cáncer de mama y aumentar las posibilidades de curación", al tiempo que ha alertado de la "pérdida en Andalucía de más de 11 puntos en la cobertura del cribado desde 2017", para lamentar "los graves fallos detectados en la gestión" de la Junta de Andalucía en esta materia.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', consultado por Europa Press, Montero se ha pronunciado tras conocerse que Andalucía se sitúa entre las comunidades autónomas con menor cobertura del programa de detección precoz del cáncer de mama.

Según los datos de la Encuesta de Salud de España (ESdE) 2023, el 64,74% de las mujeres de entre 50 y 69 años se realizó una mamografía en los dos años previos, el intervalo recomendado para este cribado, lo que supone un descenso de 11,26 puntos porcentuales respecto a 2017, cuando la cobertura alcanzaba el 76%, según el informe monográfico del Ministerio de Sanidad consultado por Europa Press.

Ante estos datos, la dirigente socialista andaluza ha lamentado que Andalucía se encuentra "entre las comunidades autónomas con peores datos del país" en materia de cribados y ha añadido a ello "los graves fallos detectados en la gestión" del programa de detección precoz del cáncer de mama, sobre los que, según ha criticado, el Gobierno de Juanma Moreno "sigue sin ofrecer explicaciones".

Por último, Montero ha hecho hincapié en que esta inacción es "intolerable" y ha exigido al PP en la Junta que asegure "todos los recursos necesarios para corregir de manera urgente las deficiencias del sistema y garantizar un programa de detección precoz eficaz y seguro. Hablamos de salvar vidas", ha concluido.