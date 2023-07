PSOE advierte de "la paralización" en Jaén de obras en ejecución y de proyectos con financiación y listos para adjudicar

JAÉN, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la ciudad de Jaén y portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Julio Millán, ha advertido de la paralización de equipamientos y obras estratégicas con financiación y proyectos listos para adjudicar que "corren el riesgo de perderse" en un Ayuntamiento "que es un barco a la deriva con un capitán ausente sin capacidad para dirigirlo".

Millán, que ha visitado la antigua iglesia de San Miguel, ha señalado en declaraciones a los medios que se ha registrado un escrito tras tener conocimiento "y a la vista está de todo el mundo" de la paralización de proyectos y obras municipales con inversión y en marcha en la ciudad.

Ha puesto como ejemplo el caso de las ruinas de la Iglesia de San Miguel donde "se han abandonado los trabajos a pesar de que hay un contrato de 500.000 euros para su puesta en valor turística y cultural".

Millán ha recordado que hay un paquete de medidas de inminente ejecución con este presupuesto para evitar que se pierda "un monumento muy frágil" que ha estado años en la Lista Roja del Patrimonio, entre ellas la consolidación y restauración de las pinturas murales renacentistas localizadas sobre el corte 10, en la capilla bautismal, la consolidación urgente de las grietas del ábside y la consolidación de las grietas e impermeabilización de la cripta ubicada bajo el altar.

Tampoco, según Millán, se han acometido las obras en las calles del entorno más allá de la ejecutada en la anterior etapa en la Plaza de San Juan de Dios. "Son obras con dinero y contratos adjudicados por 700.000 euros", ha dicho Millán.

También se ha referido a la paralización de obras como la Caja de Música de la calle Elvín, por 2,3 millones; las calles del entorno de plaza de Santiago, ya adjudicadas; el aparcamiento de plaza de Santiago; el inicio de las obras de la Muralla Norte, con 1,1 millones de euros ya adjudicadas; o el del vial de une La Salobreja e Ifeja, adjudicado por 1,3 millones y sin comenzar.

Además, ha apuntado a la paralización de las obras de la ITI en el entorno de la Catedral y en bienes como la adecuación del salón Mudéjar, el proyecto de la almazara de la villa romana de Los Robles y el centro de Oleoturismo, con fondos Next Generation "donde nos hemos encontrado que los trámites que la Junta tiene que hacer se nos siguen consultado a nosotros porque no encuentran personal de referencia en el nuevo gobierno".

Millán ha manifestado que el alcalde, Agustín González, ha convertido al Ayuntamiento de Jaén en "un barco a la deriva con un capitán que no tiene capacidad para gestionar, no sabe qué hacer y se va a Córdoba a preguntarle a su colega y una tripulación que no está organizada para sacar adelante proyectos grandes para nuestra ciudad".

Por todo ello, ha pedido al alcalde que "se deje de excursiones y turismo, que se arremangue y se ponga a trabajar". En este sentido ha preguntado a Jaén Merece Más como socios de gobierno del PP, su opinión sobre la paralización de estas obras que "forman parte del paquete de medidas del acuerdo de política anti-tierra quemada que se comprometieron a no abandonar, entre los cuales se encuentran la gran mayoría de los que hoy se plantean dudas de su continuidad".