El PSOE advierte del "riesgo para la seguridad" en el centro Nuestra Señora del Rosario de Fuerte del Rey (Jaén)

El PSOE advierte del "riesgo para la seguridad" en el centro Nuestra Señora del Rosario de Fuerte del Rey, en Jaén, por la falta de arreglo del muro perimetral. - PSOE JAEN

FUERTE DEL REY (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha lamentado que la Junta de Andalucía "sigue sin arreglar" el muro perimetral derruido en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nuestra Señora del Rosario de Fuerte del Rey y ha advertido del "riesgo para la seguridad" que existe como consecuencia de la "dejación de funciones y los incumplimientos" de la Junta de Andalucía.

El candidato al Parlamento andaluz Lázaro Martínez ha criticado que "este es un punto caliente más en el mapa de negligencias de la Junta de Andalucía con la educación pública de la provincia de Jaén". "Compromisos incumplidos que no llegan y arreglos que tampoco llegan para facilitar y hacer mucho mejor, en este caso, la seguridad de los alumnos y alumnas de este colegio", ha indicado en una nota de prensa.

Martínez ha acusado a la Junta de "confrontar" con el Ayuntamiento de Fuerte del Rey, al que le quiere "descargar una responsabilidad que no le corresponde". "Moreno y su Gobierno no han cumplido para tener en condiciones muchas infraestructuras, en este caso educativas, en nuestra provincia. Cuestiones como comedores escolares, cierre de unidades educativas y limpiezas o desinfección de los centros educativos, en las que la Junta ha querido descargar la responsabilidad en los gobiernos municipales", ha argumentado.

El candidato socialista ha exigido que se cumplan estos compromisos y se ha comprometido a que, cuando pase el 17 de mayo, "todas las cuestiones que tengan que ver con la competencia de la Junta de Andalucía para mantener en perfectas condiciones las infraestructuras educativas, tendrán todo aquello que durante estos años el Gobierno de Moreno Bonilla no ha sido capaz de darle a los municipios de la provincia de Jaén".

Junto a los candidatos socialistas, la alcaldesa de Fuerte del Rey, Paqui Peinado, ha explicado que, tras varias visitas técnicas por parte de la Junta, se les informó de que se trataba de un arreglo por falta de mantenimiento. "Estamos en total desacuerdo con dicho estudio, pues los técnicos municipales lo califican como daño estructural", ha subrayado.

"Se trata de un centro con un centenar de niños escolarizados y la Junta de Andalucía nos está dando evasivas para el arreglo del mismo. Consideramos, y así lo hemos manifestado por escrito, que se trata de un agravio comparativo con respecto a otros municipios cuando, sin ir más lejos, se va prometiendo en otros municipios arreglos estructurales de muros en las mismas condiciones, pero de mucho más valor económico", ha lamentado Peinado.