Feijóo reprocha a Montero que no deje su acta: "Es una falta de respeto. Andalucía no está para que la utilicen"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin en Jerez de la Frontera (Cádiz) con motivo de las elecciones andaluzas del próximo 17M. - NACHO FRADE / EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado este domingo a María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, que no deje su acta como diputada del Congreso. "Es una falta de respeto". En su intervención en un mitin de Jerez de la Frontera (Cádiz), el líder de los 'populares' ha sostenido que "Andalucía no está para que la utilicen. Andalucía no es la sucursal ni el refugio de nadie".

"Andalucía --ha continuado-- es una comunidad adulta, fuerte, orgullosa y libre y no se somete a que le digan en Madrid 'oye, vete para Andalucía y si te va mal, te quedas con el acta y ya hablaremos". "Eso es una falta de respeto a todos los andaluces que vengo a denunciar porque no me parece razonable", ha sentenciado.

Igualmente, Feijóo ha defendido que en Andalucía hay un "presidente decente" frente a lo que se ha preguntado: "¿La candidata del PSOE puede decir lo mismo? ¿De verdad que puede decir lo mismo la que ha sido ministra de Hacienda durante estos siete años y medio de corrupción que afecta a su partido?".

En esta línea, se ha preguntado también "¿cómo iba a ver algo raro en Ábalos, Koldo, Santos, la mujer y el hermano quien no vio nada raro en sus colaboradores en el Ministerio de hacienda y en los gobiernos del ERE donde participaba?". "Aquí en Andalucía el modelo de los ERE y el modelo Ábalos no lo queremos nunca más", ha sentenciado.

