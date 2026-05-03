Morales (PSOE) afea a Moreno que "pida cheque en blanco para gobernar" y pide a cordobeses "sacudirse el lío de sanidad"

El candidato por el PSOE de Córdoba al Parlamento andaluz en las elecciones del 17 de mayo Esteban Morales participa en un reparto electoral en Hornachuelos junto a la también candidata Irene Pérez. - PSOE

HORNACHUELOS (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

El candidato por el PSOE de Córdoba al Parlamento andaluz en las elecciones del 17 de mayo Esteban Morales ha participado este domingo en un reparto electoral en Hornachuelos junto a la también candidata Irene Pérez, donde ha afeado al presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, que "pida un cheque en blanco a los andaluces para gobernar sin líos", y le ha contestado pidiendo a los cordobeses el voto para el PSOE y María Jesús Montero para, "a partir del 17M sacudirse el lío en que nos ha metido Moreno Bonilla con la sanidad pública".

En declaraciones a los periodistas, Morales ha insistido en que "para líos, el que tiene cualquiera que quiera ir al médico de cabecera y tenga que esperar más de dos semanas, o el que lleva esperando más de 136 para ver al especialista o hacerse una prueba diagnóstica, o los 173 días que hay que esperar para entrar en un quirófano, o los más de 500 días que hay que esperar en Andalucía la resolución de la Dependencia, siendo la comunidad con más demora de toda España, o los niños que quieren hacer una FP y que tienen que irse a la privada". "Eso sí que es un lío gordo", ha apostillado.

Por ello, el socialista ha pedido el voto para el PSOE y que sea la próxima presidenta de la Junta, María Jesús Montero, "la que acabe con las listas de espera echando fuera del gobierno andaluz a Juanma Moreno y sus líos".

Por su parte, la candidata Irene Pérez ha realizado "una encendida defensa de los servicios públicos", remarcando que va "en la lista socialista para el Parlamento andaluz a representar a toda Andalucía y en especial a la comarca cordobesa de Hornachuelos, porque sus vecinos viven en primera persona lo que Moreno Bonilla está haciendo con la sanidad privándonos de un pediatra, y donde a veces ni siquiera tenemos ni médico de urgencias".

Pérez ha acusado al PP de "estar jugando con la salud y con los servicios públicos y es algo que no se debe permitir". "Hay que votar y votar pensando en el día a día para defender lo que necesitamos, y eso sólo lo puede garantizar el PSOE y María Jesús Montero", ha aseverado.

