Sanz (PP) pide apostar por "la confianza y estabilidad" de Moreno frente a "la hooligan número uno" del PSOE

El candidato del PP por la provincia de Cádiz a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Antonio Sanz, en un mitin en Jerez de la Frontera (Cádiz) - NACHO FRADE/EUROPA PRESS
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)
El candidato del PP por la provincia de Cádiz a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Antonio Sanz, ha pedido este domingo, 3 de mayo, el voto para el candidato de su partido a la reelección de la Junta, Juanma Moreno, al afirmar que ha llevado a Andalucía "confianza, seguridad, estabilidad y empleo" por encima de la socialista María Jesús Montero, a quien ha acusado de representar "lo peor del pasado del PSOE y lo peor del presente del PSOE" y ser además "la hooligan número uno de Sánchez".
En un mitin de campaña en Jerez de la Frontera, al que han asistido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, además de otros dirigentes del PP, Sanz ha defendido que Andalucía "no quiere lío, no quiere bronca, no quiere confrontación" sino "moderación, gestión, diálogo, cercanía, certidumbre, confianza, seguridad".
Durante su intervención, que ha servido para cerrar este acto, el candidato por Cádiz ha hecho hincapié en que el 17 de mayo "nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias", aseverando que "o seguimos avanzando y progresando, y apostamos por el futuro, o volvemos al pasado".
En ese sentido, ha expuesto "hay una diferencia total y completa entre el pasado y el futuro de Juanma Moreno", indicando que en la provincia gaditana lo tienen "claro", al afirmar que "antes vivíamos de promesas, de maquetas, todo lo que nos contaban lo dejaban en maqueta pero nunca se cumplía" y que "hoy lo que dice Juanma, se cumple", poniendo el foco en cuestiones como el empleo, donde ha apuntado que antes del gobierno del PP, en Cádiz había "un 37% de paro" y que "hoy tenemos 22 puntos menos y somos la provincia que más ha crecido en empleo de España en el mes de marzo".
Es por eso que ha afirmado que "Andalucía quiere a Juanma como presidente" porque "Andalucía hoy funciona, hoy crece, hoy avanza y lo hace mejor que nunca".
En contraposición, se ha referido a la candidata a la Presidencia del PSOE, María Jesús Montero, ha quien ha llamado "hooligan" y ha acusado de no aprobar "ni un presupuesto" como ministra de Hacienda y de subir impuestos a los andaluces. "Andalucía no quiere cien subidas de impuestos como nos ha hecho la señora Montero cuando ha sido ministra de Hacienda. Andalucía necesita presupuestos, no ningún presupuesto", ha apuntillado.
Así, ha puesto en duda que Montero vaya a hacer "muchas cosas" por esta comunidad autónoma al señalar que "si no hay presupuesto, no se puede construir hospitales, ni centros de salud, ni carreteras", y mostrando su rechazo a que "nos traicionen como ha hecho ella, dándole el dinero de los andaluces al independentismo catalán".
"No queremos desgobierno, no queremos caos ferroviario, no queremos apagones. No queremos que ocurra en Andalucía lo que ella dice", refiriéndose a las palabras de Montero de aplicar en Andalucía las políticas del Gobierno de España.
Ante esto ha pedido "ayuda" a los presentes en este mitin y a todos los simpatizantes y votantes del PP para que hasta el 17 de mayo no sean "espectadores" sino "protagonistas" de la campaña, convirtiéndose todos en Juanma Moreno para "conseguir la mayoría suficiente para poder seguir haciendo avanzar Andalucía". "Quiero muchos Juanma Moreno por las calles, con la familia, en el trabajo, en todos los sitios", ha solicitado Sanz.
Aprovechando además la presencia del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, el candidato de Cádiz ha afirmado que él es "una auténtica urgencia para España". "Necesitamos a Feijóo ya en la Moncloa, lo necesita España y es urgente", ha aseverado, indicando además sobre Juanma Moreno, candidato a la reelección por el PP, que es "un aliado de la provincia de Cádiz".
"Sueño con la ecuación perfecta, con la alianza perfecta, y si a esta provincia y a Jerez le va bien gobernada por el Partido Popular, con Juanma y con María José García-Pelayo, cuando tengamos a Alberto en Moncloa, esta provincia se sale del mapa", ha vaticinado, señalando que será "una alianza imparable, perfecta, donde de verdad se solucionen y resuelvan los problemas de los ciudadanos".
La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que también ha tomado la palabra para abrir este mitin, ha mostrado su preocupación de que el PSOE pueda aplicar en su ciudad "las mismas políticas que está aplicando Pedro Sánchez para España", afirmando que en los últimos ocho años el presidente español "ha traído problemas" a Jerez, poniendo como ejemplos la marcha de Ryanair del aeropuerto, los atascos en la AP-4, que une Cádiz con Sevilla, o la falta de la alta velocidad.
"No queremos que el mismo modelo de Gobierno, el mismo proyecto que no lo está haciendo ya bien para Jerez, nos lo traigan encima también para Andalucía. No queremos líos en Jerez. Queremos soluciones", ha aseverado García-Pelayo, apremiando además a "soluciones rápidas porque la gente no puede esperar".
Según la alcaldesa, "necesitamos un gobierno que se comprometa con nosotros, no un gobierno al que Jerez le importe un pimiento", afirmando que Juanma Moreno "está haciendo realidad los proyectos que llevábamos esperando desde el siglo pasado".
"No perdamos el tiempo, seamos prácticos y votemos políticas prácticas, pero también votemos con el corazón, votemos a quien quiere Jerez. A quien le importe un pimiento Jerez, que se quede en Madrid", ha concluido la alcaldesa.