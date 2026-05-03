Vox defiende las Cruces de Mayo de Córdoba frente a "quienes quieren implantar sus costumbres"

Representantes de Vox en las Cruces de Mayo de Córdoba. - VOX

CÓRDOBA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Córdoba al Parlamento de Andalucía en las elecciones del 17M Paula Badanelli ha reivindicado este fin de semana "la defensa de las tradiciones cordobesas" y ha subrayado que cuando hablan de "prioridad nacional y de poner a los andaluces primero, también es proteger nuestra cultura, nuestras raíces y nuestra forma de vida" frente a "quienes quieren implantar sus costumbres mientras se arrinconan las nuestras".

Durante su visita a varias Cruces de Mayo en la capital, instaladas por hermandades y colectivos vecinales, Badanelli ha valorado "el esfuerzo de quienes hacen posible esta celebración", destacando que "todo el mérito es de ellos, de las hermandades y de los vecinos que, año tras año, mantienen viva una tradición que forma parte de la identidad de Córdoba y de toda Andalucía".

En este sentido, ha reclamado a las administraciones públicas que "dejen de poner trabas, dejen de imponer obstáculos y empiecen a ser útiles para quienes sostienen nuestras tradiciones", insistiendo en que "no puede ser que quienes mantienen viva nuestra cultura tengan que enfrentarse a burocracia, dificultades y falta de apoyo institucional".

La candidata ha advertido además de que "Córdoba no sería Córdoba sin sus cruces, sin sus raíces y sin sus tradiciones", a lo que ha añadido que "lo mismo ocurre con Andalucía, que perdería su esencia si se abandona aquello que la define como pueblo".

Asimismo, Badanelli ha criticado que "mientras se arrinconan nuestras costumbres, hay quienes pretenden implantar otras que nada tienen que ver con nuestra identidad", alertando de un proceso que, a su juicio, "pone en riesgo la continuidad de nuestras tradiciones si no se actúa con firmeza".

En esta línea, ha criticado al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, al que ha acusado de "tener el corazón grande para quienes "vienen a imponer sus costumbres y a cuestionar las nuestras", mientras "las tradiciones andaluzas siguen encontrando trabas, abandono y falta de respaldo por parte de la administración".

VISITA DE ABASCAL A LAS CRUCES

Por otro lado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha visitado este fin de semana las Cruces de Mayo de Córdoba, así como las iglesias fernandinas, donde ha valorado "nuestra identidad, nuestro patrimonio cultural y nuestras raíces", reforzando el mensaje de defensa de las tradiciones andaluzas.

"Frente a esa política de cesiones y de mirar hacia otro lado, en Vox lo tenemos claro: lo nuestro va primero", ha afirmado Badanelli, quien ha reafirmado el compromiso de su formación con la defensa de las tradiciones, asegurando que "defender nuestras cruces no es sólo defender una fiesta, es defender nuestra historia, nuestra identidad y el futuro de Andalucía". "Quien quiera seguir esta línea debe votar a Vox el 17 de mayo", ha dicho.

