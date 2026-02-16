El PSOE afea a la alcaldesa de Granada "cero medidas" contra el ruido en zonas de ocio en lo que va de mandato

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo - PSOE

GRANADA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Granada Jacobo Calvo ha criticado este lunes a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, por las "cero medidas" que ha mantenido que ha tomado el PP al frente del Consistorio contra el ruido en zonas de ocio como Ángel Ganivet o Pedro Antonio de Alarcón tras "casi mil días de gobierno".

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, Calvo ha exigido al gobierno local que "abandone la inacción tras casi tres años de mandato" y active la "voluntad política" necesaria para atajar el problema de ruidos, que ha dicho también afecta a otros puntos de la capital más allá del centro.

El edil socialista ha puesto sobre la mesa que el PP en el Ayuntamiento de Granada "sigue ignorando el mapa de ruidos" y habría "incumplido su promesa de actuar en los primeros cien días y dar soluciones" a un vecindario que ha dicho está "desesperado por la pasividad municipal".

En este sentido, el edil ha acusado directamente a la alcaldesa de "incumplir flagrantemente su palabra", incidiendo en que "lo que fue una prioridad de campaña y una promesa de resolución en los primeros cien días, se ha convertido, tras casi mil días de mandato, en un problema cronificado sin respuesta alguna".

Por estos motivos, desde el PSOE han exigido la declaración inmediata de zonas acústicamente saturadas en la capital que contemplen "medidas valientes" como la limitación de horarios, la regulación de terrazas y la moratoria de nuevas licencias".

Para el concejal socialista, resulta inadmisible que, teniendo el diagnóstico sobre la mesa, el gobierno municipal "siga de brazos cruzados". En este sentido, ha explicado que Granada cuenta desde 2023 con un mapa estratégico de ruidos, un documento impulsado por el PSOE "que identificó con claridad las fuentes del problema tras realizar mediciones en 650 puntos de la ciudad, analizando tanto el tráfico rodado como la concentración de ocio".

El edil ha defendido la gestión técnica de su grupo, asegurando que el PSOE nunca "vendió humo", sino que realizó el trabajo riguroso necesario para "conocer la realidad de los ruidos ambientales, de tráfico y de establecimientos públicos". Frente a esa labor técnica, Calvo ha lamentado que Carazo hiciera "mucho ruido" con este tema en campaña para, "una vez en el gobierno, guardar silencio y eludir la toma de decisiones".

Al respecto, Calvo ha insistido en que reducir el ruido ya no es una cuestión técnica, sino de voluntad política, y ha exigido abordar "la limitación de horarios, la regulación estricta de terrazas o la moratoria de nuevas licencias". Del mismo modo, ha urgido a establecer zonas de protección acústica especial en los entornos más castigados por el tráfico, reduciendo el espacio para el coche y priorizando al peatón, "situación que lamentablemente con la zona de bajas emisiones no se ha conseguido".